網上熱話｜台妹自稱社會觀察家 來港後分享12個觀察：要自備XX！

去其他地方旅行時，多多少少都會留意到一些當地特色和文化，部分真的幾有趣。早前，一位自稱「社會觀察家」的台灣女生來香港旅遊後，專門發文分享自己所觀察到的12件事，引來大批網民熱烈討論！

1. 水價台灣2倍up 香港出名樣樣都貴，這位社會觀察家就表示香港買枝水都比台灣貴成兩倍！ 2. 很多餐廳不給紙巾，請自備 3. 強制併桌 I人冒險的好機會，對面E人朋朋問坐我隔壁的港男：「你那碗看起來很好吃，那個是啥」 4. 地鐵站沒什麼置物櫃 5. 電扶梯超快，非常讚

6. 計程車司機就是不想使用導航 7.10 元有紙幣也有銅板（為了避免下次在地鐵購票處犯蠢，必須紀錄）

8. 房價也太驚人，傻眼那種程度 9. 港女真的瘦，普遍喜歡穿深色辣妹裝，真的夠靚仔

10. 港男勇於表達愛，跟韓男赤裸的程度有得比

11. 雞蛋仔榮登我香港最喜歡的食物 12. 香港人吃的米偏硬，平常我吃的飯已經很硬了，竟然比我想像中還硬！

圖片來源：Unsplash@Pille R. Priske

網民注意竟放在1事：曲線曬命 觀察家文末更搞笑表示香港人吃的米偏硬，「難道香港人跟我一樣不吃軟飯」，而她所列出的12件事亦引來大批網民熱議。有網民認同「他們飯真的都煮超硬，我有一次不小心把飯煮太軟，我那超好養的香港老公完全無法接受耶」。不過，有網民的重點卻放在第10點上，「暗盤話自己有港男同韓仔向佢示愛」，發文者亦回應指有港男跟她搭話「妳真的很漂亮，我們一定要當朋友，答應我」，令她不禁表示港男的說話「直白到不忍直視，我是沒那種非要當朋友程度的漂亮啦」。