網上熱話｜台妹遊日買U記慘唔見Passport 店員一同崩潰！最後U記咁處理

不少港日去旅行shopping，都會即時在店面退稅，不過真係要金晴火眼留意住自己本passport！日前有台妹在社交平台發文，崩潰表示在日本到U記購物，卻令她失去護照，非常狠狽！引來大批網民關注。

疑因言語不通出事 日前一位台妹在社交平台上崩潰發文，直指自己本應在日本開心暢遊中，豈料當她去U記購物時，竟慘失護照，令後續行程全受影響。她在文中表示，在Uniqlo免稅結帳時將護照交給店員，當時突然「有兩位台灣阿姨突然過來櫃台，其中一位沒說話用手指著櫃台，店員就把桌上的護照給她」，事主有主動叫兩位阿姨「給我看一下店員剛給她的護照」，而「阿姨從包裡拿出來給我，打開看是她的沒錯」，因此以為自己的護照「還在店員那邊」，沒料到兩位阿姨走後，店員再次向事主索取護照，此時才發現屬於她的護照已經不翼而飛！

店員 堅稱「沒給過她」 當事主表示自己的護照一早已交給店員，而「隔壁外國人都過來幫我說有看我的已經給店員了」，惟涉事店員卻一直堅稱「沒給過她」，疑似想推卸責任。事主即時跑出去想追回阿姨，但已經不見其蹤影，並憶述道「應該是阿姨指桌上是要跟店員拿袋子，店員以為剛結帳完沒還她護照，沒確認就誤把我的護照給她」、「阿姨可能也不以為意又把我護照收進包包」。

網民鬧店員太粗心：應該報警 事主指自己曾要求查看CCTV，奈何店舖「不給看監控畫面」、「處理到百貨已關門 他們府警也無法處理」、「要我隔天到警察署」，只好在文末崩潰表示「請阿姨檢查包包！！」、「還回Uniqlo或是給警察」、「想到都訂好的行程直接毀掉還要辦理好多手續就好崩潰」。又提醒大家「真的大家以後退稅要全程死盯著自己的護照⋯」 事件引起大批網民關注，有網民批評店員太粗心，「店員要負擔你的損失吧？」、「畢竟就是她的錯，竟然沒有再確認一次就直接把護照給別人，萬一不只是你行程的損失，還被拿去做壞事怎麼辦？」，更有人揚言應該在當地和回台灣後均報警處理。