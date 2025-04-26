網上熱話｜台男遊女人街買山寨Dyson 檔主試機噴1物險生意外 網民估背後原因

香港地方細，但其實很多地方都有獨有特色，等候港人與遊客慢慢探索。早前一位台灣男生來港旅遊時，特意到女人街四處遊覽，當他看到山寨的Dyson風筒時，原本出於好奇想買返個帶走，豈料檔主試機時竟噴1物險釀意外，引來大批網民搞笑留言熱議。

台男遊女人街買山寨Dyson 這位台灣男生早前來港旅遊，將遊覽過程拍片上傳至社交平台與人分享，而其中一條到女人街購物的影片就引來大批網民熱議。事主當時路過一個賣香港紀念品的攤檔，細看之下竟然有賣山寨版的Dyson風筒，出於好奇下他「想說要看看到底有沒有一樣的功能」，遂主動上前向店主查詢，沒料到最後竟險釀意外。

檔主試機噴1物險出意外 當事主對山寨風筒表現興趣時，檔主即時熱情地表示可以試俾佢睇，惟當她插上電源並嘗試啟動風筒時，風筒突然發出「嘭」的一聲，並冒出大量白煙，持續十餘秒時間，過程相當驚險，就連檔主本人亦被突如其來的狀況嚇得措手不及，連忙解釋「怎麼會這樣的，我都沒試過」。事主與友人最後當然未有幫襯，僅笑著離開攤檔，更笑言「（檔主）還沒開市先賠一隻」。

網民估背後原因 影片引起港台網民熱烈討論，有網民就猜測是次意外與電壓有關，「淘寶貨，大陸同香港電壓唔同」、「女人街一般賣假貨居多」，亦有網民笑言風筒是「乾冰製造機」、「光是看影片都聞到燶味」。