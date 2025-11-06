同事離職派狗糧當散水餅 事主誤食質疑別有用心：懷疑想笑我返工似狗

職場上一直都有個不明文規定：若然辭職唔撈的話，最後一個上班日總要帶點小禮物回公司，派給一眾同事，美其名為「散水餅」，通知大家自己將離職，並為留守公司的同事送上祝福。不過散水餅文化一直備受爭議，只因就算係頂唔順公司唔撈的話，最後都仲需要花上一筆額外開支做形式嘢。近日，有網民就分享收到散水餅的經歷，而最具爭議的，竟然是離職同事以「買錯」為由，向一眾同事送上寵物食品作散水餅！

同事離職派狗糧當散水餅 散水餅有好多花款，名貴簡單、高貴平凡等任君選擇，勝在為同事們送上一份心意和祝福。不過，若然散水餅都「買錯」的話，難免引來一眾舊同事無限聯想。早前，有網民就在社交平台發文，稱有同事在last day當天派發散水餅，到手後卻發現該同事送上的竟然是專為寵物而設的寵物月餅！

聲稱買錯 事主懷疑別有用心 發文者與其他同事都明顯地發現散水餅是寵物食物，惟自己已經「唔小心」咬咗一啖。當他們問返送禮者時，對方竟解釋是「買錯」。發文者就質疑對方這個行為別有用心，「懷疑想笑我返工似狗」。