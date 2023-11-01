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生活
2023-11-01 18:00:00

網上熱話｜單親媽月租$3,100劏房獨力湊仔 環境坎坷卻被1物揭疑扮窮：做戲就做全套啦

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網上熱話｜單親媽月租$3,100劏房獨力湊仔 環境坎坷卻被1物揭疑扮窮：做戲就做全套啦

網上熱話｜單親媽月租$3,100劏房獨力湊仔 環境坎坷卻被1物揭疑扮窮：做戲就做全套啦

香港地樓價貴，不論買樓租樓都要一筆大開支外，就算排公屋亦幾乎要鬥長命才有機會成功上樓，因而有不少低收入人士為了有瓦遮頭，只好以較低的價錢租用劏房。早前，一位獨力湊著兒子的單親媽媽就接受內地Blogger訪問，分享自己與囝囝的居住環境。這位單親媽媽以月租$3,100的價錢租住位於深水埗的劏房，片中可見家中空間不多，為了要放置日常用品已放到密密麻麻，令不少網民同情她一人帶著囝囝的生活。不過，有眼利的網民卻因為事主身上的1物而質疑事主「扮窮」，更揚言她之所以願意拍片，有機會是想「賣慘搏公屋」！

早前，一位獨力湊著兒子的單親媽媽就接受內地Blogger訪問，分享自己與囝囝的居住環境。（圖片來源：小紅書）

早前，一位獨力湊著兒子的單親媽媽就接受內地Blogger訪問，分享自己與囝囝的居住環境。（圖片來源：小紅書）

單親媽媽月租$3,100劏房 住深水埗獨力湊仔

要在香港地找一個容身之所絕對不是一件易事，因此有不少低收入人士為了有瓦遮頭，只好將就地租住劏房，過著生活空間嚴重不足的生活。早前，一位單親媽媽接受內地Blogger訪問時，就應要求帶著對方深入家中拍片，分享自己與囝囝所租住的家。片中的單親媽媽以月租$3,100的價錢，與讀小學的囝囝一同住在深水埗的劏房，二人所居住的大廈沒有電梯，每次出入都需要行7層樓梯，而二人所租住的單位只有40呎。

 

不少低收入人士為了有瓦遮頭，只好將就地租住劏房，過著生活空間嚴重不足的生活。（圖片來源：小紅書） 早前，一位單親媽媽接受內地Blogger訪問時，就應要求帶著對方深入家中拍片，分享自己與囝囝所租住的家。（圖片來源：小紅書） 片中的單親媽媽以月租$3,100的價錢，與讀小學的囝囝一同住在深水埗的劏房。（圖片來源：小紅書） 二人所居住的大廈沒有電梯，每次出入都需要行7層樓梯，而二人所租住的單位只有40呎。（圖片來源：小紅書）

生活環境坎坷 眼利網民卻憑1物質疑事主扮窮

因為家中地方淺窄，因此就算與囝囝一同居住，家中仍只夠位放一張碌架床，而全屋的地板都安裝了地櫃作收納用途，當中放了囝囝的打印機、書、衣服等。因為屋內沒有劃分房間，因此碌架床下就是迷你廚房和洗手間，惟雖然劏房空間不足，但單親媽媽就表示有時會有朋友到家中作客和過夜，媽媽會和兒子多數會睡在碌架床上，而朋友則在地櫃上「打地鋪」。片中可見，兩母子的生活環境坎坷，生活空間嚴重不足，但有眼利的網民就發現該單親媽媽在片中竟孭著一個LV手袋，質疑為何與囝囝的生活已不是富裕，卻仍然有錢買名牌，懷疑她「扮窮」。

 

生活環境坎坷，眼利網民卻憑1物質疑事主扮窮。（圖片來源：小紅書） 因為家中地方淺窄，因此就算與囝囝一同居住，家中仍只夠位放一張碌架床，而全屋的地板都安裝了地櫃作收納用途。（圖片來源：小紅書） 媽媽會和兒子多數會睡在碌架床上，而朋友則在地櫃上「打地鋪」。（圖片來源：小紅書） 片中可見，兩母子的生活環境坎坷，生活空間嚴重不足，但有眼利的網民就發現該單親媽媽在片中竟孭著一個LV手袋。（圖片來源：小紅書） 質疑為何與囝囝的生活已不是富裕，卻仍然有錢買名牌，懷疑她「扮窮」。（圖片來源：小紅書） 。因為屋內沒有劃分房間，因此碌架床下就是迷你廚房和洗手間。（圖片來源：小紅書）

網民懷疑想賣慘搏公屋：好心唔好害個仔

因為單親媽媽在片中的表現過分熱心，加上其LV手袋引起網民爭議，因此有網民不禁懷疑她之所以如此「努力」地展示自己與囝囝的家中環境，兼時不時提起囝囝在家中所面對的困難，全因為想「賣慘搏公屋」、「呢d有人教佢點樣特快上公屋」、「有小朋友又再快啲」。亦有網民指不論該單親媽媽「有咩居心」又或是「單純想分享」，都不應「擺小朋友上枱」，怒斥她現時的行為無疑是「害緊個仔」，又指「如果佢個LV係真而俾個仔過呢啲生活就真係好賤」。

 

（圖片來源：Facebook@公屋討論區） （圖片來源：Facebook@公屋討論區） （圖片來源：Facebook@公屋討論區） （圖片來源：Facebook@公屋討論區） （圖片來源：Facebook@公屋討論區）
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