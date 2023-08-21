網上熱話｜單親爸爸不忍女兒無法參加母親節活動 1打扮盛裝出席感動5萬網民！

單親爸爸不忍女兒無法參加母親節活動 1打扮盛裝出席感動5萬網民！

生長在單親家庭的孩子或多或少都會缺乏其中一邊的關懷與愛護，因此在父親節、母親節等節日時，對於他們來說可能是一個傷心或難過的日子。早前，一位單親爸爸就因為不忍女兒無法參加學校的母親節活動，身為學校體育老師的他不理自己的身分和粗獷的身型，主動以1打扮盛裝出席，完美示範何謂「父兼母職」，暖心舉動在溫暖女兒之外亦令5萬網民為之感動！

女兒生於單親家庭 無法參加送花母親節活動 8月12日是泰國的母親節，早前一位48歲泰國的單親爸爸「Joe Lookphonbodee」就在社交平台分享自己與女兒的相處，他表示女兒的學校每年都會舉辦母親節活動，讓學生在當天帶同母親回校，並在現場一起向母親鞠躬，將茉莉花遞給母親，然後母女緊緊擁抱。惟因為他的女兒沒有母親，因此往往無法參加這個溫馨的母親節活動。

單親爸不忍女兒失望 1打扮盛裝出席校園活動 眼見女兒對於未能參加母親節活動或會失望，Joe就想到一個好方法，在活動當天特地女扮男裝，戴上長黑假髮、穿著黑白格子連身裙，戴著黑框眼鏡出席學校的母親節活動。在他所發布的影片中，可見他代替了母親的角色，在場內收女兒所贈的茉莉花並緊緊相擁。Joe現時就讀三年級的女兒不但未有對男扮女裝的爸爸感到羞恥和尷尬，反而對此感到十分感動，並在全個活動過程中均笑得很甜。