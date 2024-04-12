網上熱話｜單親男每月俾足9千家用 控制狂阿媽1句揭發經常查數 網民：登報脫離關係啦

家用問題一向是網絡熱話之一，只因香港打工仔的人工唔算高之餘，樓價物價又樣樣貴，遇著一些父母要求交一定金額家用的話，對大多數人來說的確很大負擔。早前，一位在單親家庭成長的港男就同樣因家用問題而苦惱發文，直指自己自開始工作起已有俾家用媽媽，而在他的收入加到$34,000時，母親更主動要求每月家用必須俾足9千元。高額家用對他略有負擔，但孝順的他亦未有反抗，直到近日母親的1句說話意外揭發自己其實毫無私隱，更獲網民好心勸導要「登報脫離關係」！

單親男因家用問題發文 每月俾足9千家用 早前，一位在單親家庭成長的港男在討論區發文，直指自己因家用問題而與母親有點不愉快。他直指自己自開始工作已有俾家用的習慣，「十幾年前一出黎做野，人工$22,000，啊媽話我要比$6,000家用」，而工作兩年後「人工升到$34,000，啊媽就要加家用到$9,000」，雖然家用的金額高昂，但發文者一直未有反抗，只因認為「喺屋企住」，所以「俾多啲都ok」。

控制狂阿媽經常查數 問事主1句惹不滿 惟近年發文者其實早已結婚並買樓，自己家庭的開支亦十分高昂，即使現時的人工加到$48,000及已沒有與母親一同居住，家用卻照舊每月要俾$9,000。最令發文者不滿的其實並非昂貴家用，而是其母「keep住check我銀行記錄，credit card等等」，不但曾試過在發文者食完飯僅1個鐘已經知道「食咗幾錢」，早前更因為「同老婆有啲數要轉下」而被母親質問「你做咩啲數轉黎轉去既​​」，令他感到自己毫無私隱，幾乎每一條數都被母親無時無刻mon住。