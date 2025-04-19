網上熱話｜單身姑仔主動提出贊助仔仔生活費 背後竟全為1目的 網民：千祈咪制！

養1個小朋友需要大量開支洗費，參加興趣班、夏令營等樣樣都係錢，所以做父母壓力都真係好大。不過，若然有家庭成員主動提出可以攤分洗費的話，唔知你又點諗呢？早前，一位人妻就發文，表示2個單身姑仔突然表示可以幫手俾仔仔的生活費，更表示可以送樓，惟她們提出的附加條件就引來大批網民高呼千祈咪制！

老公有2個單身家姐 突提出贊助仔仔生活費 早前，一位人妻在社交平台上發文，直指老公的兩個家姐一直都單身，而且亦確定會保持不婚，惟兩位姑仔近日就突然主動聯絡她，主動表示樂意攤分仔仔的部分洗費，包括冬令營活動、假期娛樂活動、玩具及課外讀物等。

背後竟全為1目的 除了日常洗費，兩位姑仔更「開大技」，指願意將自己名下的物業留給其仔仔，惟慷慨背後其實大有原因！有指姑仔聽說有獨居人士在家離世卻沒人及時發現的慘況，「自己嚇自己」，於是希望日後姪仔能夠看在她們有付出生活費的份上，在她們老去後多照顧她們一下，名副其實想「養姪仔防老」。

網民嚴聲拒絕 發文者就無奈表示自己「冇辦法幫仔仔決定（長大後照顧兩個姑媽）」，因而令她十分為難。大批網民得知背後原因後，均有很大反應，有網民直言應嚴聲拒絕，「好恐怖，第時仔仔要湊咁多個好大負擔」、「淨係醫療費用都搞唔掂」，亦有網民認為可以與仔仔和兩位姑仔討論下，又或是提出「將啲錢儲嚟第時住老人院」作為替代方案。