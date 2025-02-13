返學被老師罰留堂非罕見事，相信不少人細個都有類似經歷。不過近日一位港漂家長就在小紅書發文，指囝囝因1事被罰留堂，令她不禁發文苦呻中港兩地的教育差異，引來大批內地網民激情討論。

囝囝因1事被班主任罰留堂 該位港漂家長在小紅書上以「香港教育與大陸教育的差異分享」為題發文，指自己近日收到囝囝班主任的電話，指囝囝雖然是好學生，但是校有校規，今年的成績單會有一次曠課紀錄」。事主聽到「曠課紀錄」後當堂嚇一跳，經老師解釋後方知學校本來為囝囝安排了電腦堂，惟「那段時間因為仔腳扭傷很嚴重，所以沒做它的功課。老師就寄了留堂紙給孩子（這是第一次沒經驗）。因為沒夠重視，加上晚上有線上英文課，放學急回家，就給忘了」。

港漂家長發文大呻兩地教育差異 是次事件令事主反思中港兩地的教育差異，她表明：「這要是在內地，頂多口頭批評一下，不會有記過處分」、「但是香港校規嚴謹，只能這樣」。惟學校老師亦為她打下強心針，「老師也說了，讓仔好好表現，下半年可能就能消掉」。

內地網民反應兩極 對於事主的經歷和睇法，網民持有不同意見。有網民表示「我們小時候是有留堂的，你們沒有嗎？」、「我想起以前小學也因為忘記完成作業被留堂」、「覺得香港教育制度好古老，扭傷腳要就醫，講人情，改過就撤回，無論發紙條定通知家長，還是得讓家長重視」。亦有網民認為香港的教育過於嚴厲，「喺內地，老師留堂分分鐘俾家長鬧翻轉頭（投訴）真係跪著教書」、「呢張紙直接當證據提交去教育局了」、「中國很大，不需要以偏概全，現在也會有留堂，但是留堂會被家長投訴」。