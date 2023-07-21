網上熱話｜國泰空姐又岀事？ 內地女控「2次拒供咖啡」兼態度極差 陸網民即教點投訴攞著數！

國泰歧視風波不久前才告一段落，不少內地旅客於那其間可謂是不斷控訴自己乘國泰的不快事件。而近日又有一名內地女子，於網上發文指自己由乘坐國泰由香港到成都時，她多次向港姐索要咖啡不果，更被空姐以1事為由拒絕。而事件一岀內地網民更熱心分享投訴的流程，更稱成功可獲得里數！

內地女控國泰空姐「拒供咖啡」：是想毛毯事件重演嗎？ 該名內地女子表示自己乘座國泰航空CX986由香港飛往成都的航班，而她更以「咖啡事件」來形容此次遭遇。她指自己於安全燈號熄滅時，被空姐兩次拒絕提供咖啡，而她第三次再提問時被空姐告知安全指示燈亮起。而她強調當時飛機無明顯顛簸，可空姐卻仍拒絕提供咖啡。

空姐以1事為由拒絕 稱：儘管投訴 其後她仍心有不甘，便要求讓讓「客艙經理」前來解釋。隨後，她指「客艙經理轉移矛盾，告知其他航線在亮燈時提供熱飲屬於違規，應讓本人對其它航線進行

投訴，而不應找她索要咖啡」。她強調該經理並未對頭兩次拒絕提供咖啡，做出任何抱歉，更直接離開。而該名空姐末給出任何解決辦法，而是一臉無所謂，毫不顧忌乘客感受的態度更是令她感到憤怒。