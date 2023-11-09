網上熱話｜圍方保安不滿被外賣男響咹 揚言要其「躝出去」 管理公司最新回應仍惹網民集體罷去！

圍方保安不滿被外賣男響咹 揚言要其「躝出去」 管理公司最新回應曝光！

近日一單與保安相關的新聞在網上瘋傳，事件的起因疑是因為一位到場送外貨的電單車男正在駛入大圍圍方停車場時，因為一位保安站在路中間而響咹示意，豈料該名保安突然無名火起，先是爭執幾句，繼而更命令外賣男「躝出去」，令一眾網民嘩然。不少市民都揚言要罷去這個新開無耐的商場，而管理公司的最新回應亦曝光，惟大批網民仍然唔收貨！

圍方保安不滿被外賣男響咹 怒斥要其「躝出去」 早前，一位外賣男在駕駛電單車進入大圍圍方的停車場時，因為有一名保安正站在路中間而向其響咹示意，惟該名保安對「被呠」感到十分不滿，即上前向外賣男質問「你呠乜嘢」。眼見因為二人的爭執越鬧越大，事後就有數名身穿黑色西裝的保安到場協助，但他們並未有嘗試調停事件，反而加入戰團一同質問外賣男。而當外賣男嘗試再解釋自己響咹的原因後，商場保安更向其高呼「你躝啦」，令一眾市民極度嘩然。

東張西望聯繫外賣男本人 直指：幾十年人未試過咁嬲 在片段曝光後，《東張西望》就透過另一位同樣是外賣員的男子，成功聯絡到事主，他表示事主平時「一向都好客氣」，而事主「Gary」在接受東張電話訪問時，就表示圍方的保安員態度「不嬲都惡劣」，又嬲爆指「做咗幾十年人未試過咁嬲，覺得好侮辱。著西裝嗰個人係應該嚟調停件事，唔係搞大件事，我希望2個人書面向我道歉會好啲囉」