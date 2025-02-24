壽司郎近年愈開愈多，相信不少人都食過，不過未知大家有沒有留意到，內地的壽司郎店內提供3款不同顏色包裝的芥辣(wasabi)？近日就有網民指，壽司郎門店提供不同顏色的包裝芥末，分別有綠色、黃色，甚至紅色，引來網民議論紛紛，更有人留言拆解！

紅黃綠 3 色芥辣 壽司郎SUSHIRO近年深受港人喜愛，在逆市下不少分店都依然大排長龍，是數一數二的人龍店。近日就有內地網民發現，壽司郎供應的芥辣，除了常見的綠色包裝外，原來還有黃色、紅色等顏色，引來大批壽司迷討論，更有人認為每款都有不同味道。

網民拆解包裝不同顏色原因 不少網民對此感到好奇，更有人留言拆解背後原因，「其實是批次區分，一年有四個顏色，目的是為了防止沒有先進先出~」、「就是過期日期舊的要先用掉，就跟牛奶一樣，新鮮的可以後面再喝，先把日期舊的給喝掉」，意思是指職員在不同季度入不同顏色的芥辣，就不需要逐個檢查哪包芥末快到期，直接按顏色歸類，亦有人指，「你們想錯了，一年四個季度，包裝設計一個季度一個顏色！」更有人表示，在情人節期間見過紅色包裝的芥辣！

壽司郎芥辣辣度這個帖文亦引起大家討論壽司郎芥辣的辣度，有網民認為吃下去並不辣：「我覺得都不辣」、「其實綠色的也不辣今，我每次都得下三四包～真正辣的是那種一支支牙膏狀的芥末。」、「新出的配料有辣根，所以變辣了」，亦有心水清的網民表示，「日本人吃芥末是不辣的，生磨的」。