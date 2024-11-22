網上熱話｜外賣員倒瀉凍飲 膠袋倒返入杯 港女拍片公審網民有撐有彈

自從香港越來越多外賣平台後，不少人都習慣嗌外賣送上門，方便之餘又能夠醫肚。不過，送外賣路上難免出現意外，有時更有機會釀成食安問題。早前，一名女生在中環街頭目擊一場外賣事故，更將完整片段上傳到社交平台公審，引起網民熱議。

目擊 外賣員 倒瀉凍飲 該名港女在社交平台上發文，指自己在中環街頭目擊一場外賣事故。從片主上傳的影片中，可見一名身穿灰色衫的疑似外賣員在運送外賣時突然停下，只因袋中的飲料倒瀉情況嚴重，有疑似為茶飲的淺啡色液體。

當街還原惹不滿 拍片上傳大踢爆 倒瀉外賣絕對不是新鮮事，但片主就目擊涉事外賣員嘗試將倒瀉的飲品還原，只見他蹲在路邊，淡定地把膠袋中的液體倒回飲料杯中，隨後將東西執拾好再繼續送外賣。目擊一切的片主就將全個過程影低，並上傳至社交平台，盼平時叫開外賣的眾人要多加留意。

網民有撐有彈 對於是次意外，網民持兩極意見。有網民就認為片中外賣員行為令人髮指，「送外賣送到佢咁」、「好無職業道德」，更擔心「都唔知食咗幾多次落肚」，又指「真係眼不見為淨」。 不過亦有網民反斥片主不是，「外賣仔都係打份工啫」、「咁又無咗份工」、「就嚟年尾搞單咁嘅嘢，今年真係白做」，又指影片中的男人或許養家不容易。亦有人認為女事主如果覺得有關行為不可接受，大可以直接上前阻止外賣阿叔，而非拍片放上網公審，再tag相關外賣平台，令他可能因此失去飯碗，事主沒必要拍片出貼文。最終事主無奈刪走貼文。