網上熱話｜外賣員凌晨接超離譜訂單 來回行3個鐘山+穿過墳場 送串燒僅賺XX元

自從外賣平台愈來愈盛行，基本上足不出戶就能食到該區的大部分食肆，但有時叫的分量太多，又或是所訂的物品太重時，難免會對外賣員造成負擔。近日有外賣員就在網上分享近日接到的超離譜訂單，在凌晨3時叫宵夜串燒都不算誇張，惟外賣員要將串燒送到客人手上的話，必須來回行3個鐘山，該訂單可賺取的金額更只得XX元，引起大批網民熱議。

外賣員凌晨接超離譜訂單 早前，一位外賣員在網上分享近日接到的超離譜外賣訂單。從他上傳的圖片中，可見有食客在凌晨3時訂了一間位於青衣工業中心的串燒外賣，對方更寫明自己身處的位置「只有步行路徑上山」，只因食客正在山上「同我朋友睇日出」，亦在備註清楚寫道位於「青衣三支香南鋒最高位置涼亭」、「著白色衫」、「個位有啲難上去」。

來回行3個鐘山送串燒僅賺XX元 事後有同是外賣員的行家在社交平台發文，直指「響燈口位撞到個行家話佢接咗」，又指自己行山行過同樣位置，「起步見到嗰幾百級樓梯你都驚」、「再要穿過一堆漁民墳場」、「行得慢1個鐘肯定唔得」，更分享網上行山截圖指該路段「來回需要3小時」。而按照接單外賣員上傳的照片中，可見做完這單外賣可賺取的金額僅得$43.2。

網民反稱一個願打一個願挨 神奇的外賣訂單引來大批網民關注，有網民狠批落單的食客自私，「50都無，仲要行返落山」、「真係做埋都唔夠睇醫生」、「個X客唔可以自己帶嘢上山食咩」、「俾些少錢就使到你盡」，惟亦有人指外賣員大可「唔接單」、「講咁多把X，咪唔好接囉」、「咁你又接？一個願打一個願挨」。