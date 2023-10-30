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生活
2023-10-30 18:00:00

網上熱話｜多名女生用1款潤膚露後瘋狂生毛 NIVEA出品性價比高但會變猩猩：好崩潰

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多名女生用1款潤膚露後瘋狂生毛 NIVEA出品性價比高但會變猩猩：好崩潰！

多名女生用1款潤膚露後瘋狂生毛 NIVEA出品性價比高但會變猩猩：好崩潰！

正所謂世界上沒有醜女人，只有懶的女人，因為不少人為了令自己變得更優秀，總需要花大量時間和金錢去令自己變得更好。早前，有女生就分享自己為了令皮膚變得更白滑，因而會keep住使用NIVEA一款潤膚露，而這款潤膚露雖然真的能夠使皮膚變得更幼嫩，但就十分可惜的會令用家瘋狂生毛，意指在用完除了會有嬌嫩白滑的皮膚，更會「變猩猩」！這個「副作用」令不少女生十分崩潰，而亦有部分網民反而認為這款潤膚露「用啱地方會好有用」，更提倡大家不如「試下用嚟搽頭」。

這款潤膚露雖然真的能夠使皮膚變得更幼嫩，但就十分可惜的會令用家瘋狂生毛，意指在用完除了會有嬌嫩白滑的皮膚，更會「變猩猩」！（圖片來源：BigGo TW）

這款潤膚露雖然真的能夠使皮膚變得更幼嫩，但就十分可惜的會令用家瘋狂生毛，意指在用完除了會有嬌嫩白滑的皮膚，更會「變猩猩」！（圖片來源：BigGo TW）

多名女生用NIVEA 1款潤膚露後崩潰 性價比高但後果慘烈

相信有不少人為了令皮膚更細嫩白滑，都會習慣在洗澡後和臨睡前全身搽上潤膚露。雖然潤膚露的品牌、種類和香味多不勝數，但因為塗抹全身需要的份量較多，所以大部分人都會傾向選擇性價比較高的牌子。多名女生就表示NIVEA所推出的一款美白潤膚露就很符合性價比高的原則，只因其價錢價錢平，一大枝只需約$30之餘，美白及保濕效果均不錯，惟用後除了會擁有白滑皮膚外，更要承受瘋狂生毛的後果！有用家就崩潰稱「想白的地方確實白了，但塗的位置都突然長毛了，還要變成茂密的森林了，很可怕」、「我本來已經有很多毛，但用了之後越生越長，不知道甚麼事」、「它長毛的範圍不是很平均的，是集中在一個位置，長了一堆」！

 

有用家就崩潰稱「想白的地方確實白了，但塗的位置都突然長毛了，還要變成茂密的森林了，很可怕」。（圖片來源：Unsplash@LauraSeaman） 名女生就表示NIVEA所推出的一款美白潤膚露就很符合性價比高的原則，只因其價錢價錢平，一大枝只需約$30之餘，美白及保濕效果均不錯，惟用後除了會擁有白滑皮膚外，更要承受瘋狂生毛的後果！（圖片來源：Dcard討論區）

YouTuber實測後證實情況 毛髮會比較幼細

在多名女生均在網上表示用了這款NIVEA的美白潤膚露後，會刺激毛髮生長而慘變「猩猩」後，有YouTuber就決定親身上陣實測一下生毛效果是否如此明顯。台灣YouTuber「Kummel阿毛」就曾拍片測試這款潤膚露，她在測試的7天中只搽其中一隻手臂，盼能在一星期後通過兩隻手臂的差異去比較生毛情況。而在她的實測中，可見有搽潤膚露手臂雖然的確較另一隻手臂變白了不少，但所生長的毛髮粗幼度就有明顯變化，她表示「手毛感覺比另一隻手的變幼細了」。不過，她就揚言長毛的狀態「因人而異」，因此其他人可能在用後會生毛生到變猩猩，而她的毛髮則會變得較幼細。

 

（圖片來源：YouTube@Kummel阿毛） （圖片來源：YouTube@Kummel阿毛） （圖片來源：YouTube@Kummel阿毛） （圖片來源：YouTube@Kummel阿毛） （圖片來源：YouTube@Kummel阿毛） （圖片來源：YouTube@Kummel阿毛） （圖片來源：YouTube@Kummel阿毛） （圖片來源：YouTube@Kummel阿毛） （圖片來源：YouTube@Kummel阿毛） （圖片來源：YouTube@Kummel阿毛）

網民笑稱用途廣泛：試下用嚟搽頭

雖然不少女生在用了這款美白潤膚露後，均表示真的「又愛又恨」，只因用後真的能夠令皮膚明顯變白，但卻要承受生毛的「副作用」。用NIVEA潤膚露後生毛的討論不時都會在網上出現，有網民就笑言其實這個「副作用」幾好，直指「用啱地方會好有用」，只因大家可能不希望雙手雙腳瘋狂生毛，但卻會希望頭髮長生長有，因此有人笑稱「如果是真的，真的是脫髮救星」、「可以試下用嚟搽頭」、「平過去搵史X遜」，亦有人指「用嚟搽頭太油都會塞住毛囊」。

 

（圖片來源：Facebook@脫髮關注組-生髮、植髮、黑髮資訊） （圖片來源：Facebook@脫髮關注組-生髮、植髮、黑髮資訊） （圖片來源：Facebook@脫髮關注組-生髮、植髮、黑髮資訊） （圖片來源：Facebook@脫髮關注組-生髮、植髮、黑髮資訊）
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