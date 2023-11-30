網上熱話｜大叔公然帶魚蛋燒賣入麥當勞 自備XX慢慢歎 網民轟：food court咩！

香港大部分食肆都寫明不得帶外來食品入內，不論是食物還是飲品都一一謝絕，全因盼食客能夠多多幫襯食肆內的出品，幫手交舖租。不過，部分快餐店就因為店舖大及職員繁忙，因此難以監管食客的行為。早前，上水麥當勞就驚見一個厚面皮大叔，不但帶同魚蛋燒賣大搖大擺走入店內進食，更自備XX慢慢歎，引來食客及網民不滿，怒斥他0消費之外，更質問他是否當麥當勞是「food court」！

上水麥當勞驚見厚面皮大叔 不時都會看到與麥當勞相關的帖文，不過今次就並非有內地來港旅遊的「特種兵」在店內過夜，而是一位大叔將麥當勞當正自己屋企。早前，有網民就在上水麥當勞驚見一個厚面皮大叔，據悉事發在上水彩園商場的麥當勞，照片中可見一位年約60歲的大叔大搖大擺地帶同魚蛋燒賣入內進食。這位大叔獨自走入麥當勞，在一張2人枱上公然打開外來食物，更戴著耳機慢慢歎。

問職員拎滾水沖普洱 全程0消費 除了自備魚蛋燒賣外，大叔更早有準備地帶同一個普洱茶包，主動問麥當勞職員索取兩杯滾水沖茶。照片中可見大叔坐在兩位食客旁邊，其他兩位食客均在食麥當勞的食品，而大叔的桌面則放有一碗發泡膠兜裝著的魚蛋燒賣，兩袋疑似是麵包的膠袋，以及兩隻沖茶包用的麥當勞紙杯，由行入麥當勞到食包全程0消費。