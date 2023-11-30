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生活
2023-11-30 18:00:00

網上熱話｜大叔公然帶魚蛋燒賣入麥當勞 自備XX慢慢歎 網民轟：food court咩！

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網上熱話｜大叔公然帶魚蛋燒賣入麥當勞 自備XX慢慢歎 網民轟：food court咩！

網上熱話｜大叔公然帶魚蛋燒賣入麥當勞 自備XX慢慢歎 網民轟：food court咩！

香港大部分食肆都寫明不得帶外來食品入內，不論是食物還是飲品都一一謝絕，全因盼食客能夠多多幫襯食肆內的出品，幫手交舖租。不過，部分快餐店就因為店舖大及職員繁忙，因此難以監管食客的行為。早前，上水麥當勞就驚見一個厚面皮大叔，不但帶同魚蛋燒賣大搖大擺走入店內進食，更自備XX慢慢歎，引來食客及網民不滿，怒斥他0消費之外，更質問他是否當麥當勞是「food court」！

早前，上水麥當勞就驚見一個厚面皮大叔，不但帶同魚蛋燒賣大搖大擺走入店內進食，更自備XX慢慢歎，引來食客及網民不滿。（圖片來源：Facebook@祥龍圍邨&清河邨）

早前，上水麥當勞就驚見一個厚面皮大叔，不但帶同魚蛋燒賣大搖大擺走入店內進食，更自備XX慢慢歎，引來食客及網民不滿。（圖片來源：Facebook@祥龍圍邨&清河邨）

上水麥當勞驚見厚面皮大叔

不時都會看到與麥當勞相關的帖文，不過今次就並非有內地來港旅遊的「特種兵」在店內過夜，而是一位大叔將麥當勞當正自己屋企。早前，有網民就在上水麥當勞驚見一個厚面皮大叔，據悉事發在上水彩園商場的麥當勞，照片中可見一位年約60歲的大叔大搖大擺地帶同魚蛋燒賣入內進食。這位大叔獨自走入麥當勞，在一張2人枱上公然打開外來食物，更戴著耳機慢慢歎。

早前，有網民就在上水麥當勞驚見一個厚面皮大叔。（圖片來源：ViuTV《季前賽》劇照）

早前，有網民就在上水麥當勞驚見一個厚面皮大叔。（圖片來源：ViuTV《季前賽》劇照）

問職員拎滾水沖普洱 全程0消費

除了自備魚蛋燒賣外，大叔更早有準備地帶同一個普洱茶包，主動問麥當勞職員索取兩杯滾水沖茶。照片中可見大叔坐在兩位食客旁邊，其他兩位食客均在食麥當勞的食品，而大叔的桌面則放有一碗發泡膠兜裝著的魚蛋燒賣，兩袋疑似是麵包的膠袋，以及兩隻沖茶包用的麥當勞紙杯，由行入麥當勞到食包全程0消費。

除了自備魚蛋燒賣外，大叔更早有準備地帶同一個普洱茶包，主動問麥當勞職員索取兩杯滾水沖茶包。（圖片來源：Facebook@祥龍圍邨&清河邨） 照片中可見大叔坐在兩位食客旁邊，其他兩位食客均在食麥當勞的食品，而大叔的桌面則放有一碗發泡膠兜裝著的魚蛋燒賣，兩袋疑似是麵包的膠袋，以及兩隻沖茶包用的麥當勞紙杯，由行入麥當勞到食包全程0消費。（圖片來源：Facebook@祥龍圍邨&清河邨）

網民引用麥當勞官方告示炮轟大叔

大叔的行為引來大批網民熱議，有網民就貼出麥當勞的官方告示，列明「請勿攜帶非麥當勞之食品或飲品入內進食」，認為麥當勞應該「禁止霸位影響面貌」，又批大叔「咁就過分咗啦」、「日後更多呢啲情況」。不過，亦有網民指這些情況經常發生，又撐大叔「超碼叫有喺餐廳食嘢呀，雖然唔係餐廳嘢，好過食功課食電腦食電話食足一日」，暗指其實亦有很多年輕人會在0幫襯的情況下霸佔麥當勞座位。

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（圖片來源：Facebook@祥龍圍邨&清河邨） （圖片來源：Facebook@祥龍圍邨&清河邨） （圖片來源：Facebook@祥龍圍邨&清河邨） （圖片來源：Facebook@祥龍圍邨&清河邨）
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