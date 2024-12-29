每逢年尾都特別多人結婚，封嘅人情都唔少錢。早前一位港女就在社交平台發文，直指老公的細佬新婚，雖然二人已俾足6位數字人情，但大咬弟婦就仍然未滿足，更開到聲要求事主額外送1物！
老公細佬新婚 俾足6位數人情
該位港女在社交平台上投稿，指老公細佬近日新婚，夫婦二人夾夾埋埋已俾足6位數字人情，可謂十分厚禮。不過，事主指細佬與老婆一向性格庹縮，加上婚禮花費不少，因而對事主的6位數人情感到不滿，更要求額外再送結婚禮物。
大咬弟婦唔滿足 要求額外送1物
事主指，自己與老公一向都有儲里數習慣，當「大咬弟婦」得悉後，竟主動開口要求事主老公用里數為他們換兩張去日本的機票，勢要事主二人贊助埋Honeymoon的機票錢。事主因為早已俾了6位數人情而堅決拒絕，沒料到卻換來弟婦黑面兼表示「結婚禮物都唔送」。
事主相當不滿 網民留言鬧爆
對於弟婦的飛擒大咬，事主都感到十分無奈，只好在網上投稿求安慰，網民亦紛紛留言回應。有網民鬧爆指「幾千蚊機票都出唔起學人honeymoon」、「結婚honeymoon係兩個人嘅事，點解要第三者埋單？」，亦有網民教路指事主應該直言「原來你想要機票，咁早知我唔封人情啦」、「下次結婚再送俾你」。