每逢年尾都特別多人結婚，封嘅人情都唔少錢。早前一位港女就在社交平台發文，直指老公的細佬新婚，雖然二人已俾足6位數字人情，但大咬弟婦就仍然未滿足，更開到聲要求事主額外送1物！

老公細佬新婚 俾足6位數人情 該位港女在社交平台上投稿，指老公細佬近日新婚，夫婦二人夾夾埋埋已俾足6位數字人情，可謂十分厚禮。不過，事主指細佬與老婆一向性格庹縮，加上婚禮花費不少，因而對事主的6位數人情感到不滿，更要求額外再送結婚禮物。

大咬弟婦唔滿足 要求額外送1物 事主指，自己與老公一向都有儲里數習慣，當「大咬弟婦」得悉後，竟主動開口要求事主老公用里數為他們換兩張去日本的機票，勢要事主二人贊助埋Honeymoon的機票錢。事主因為早已俾了6位數人情而堅決拒絕，沒料到卻換來弟婦黑面兼表示「結婚禮物都唔送」。