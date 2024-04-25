每到春夏季都會看到很多人談論「大埔名物」，不過此名物就並非食物飲品，而是臭屁蟲的14粒蟲卵。網民之所以對臭屁蟲卵避之則吉，全因他們不能直接將蟲卵殺死，否則會殘留大量惡臭汁液和氣味。不過，臭屁蟲在衣物上產卵可能已經過時，只因日前有一位港男崩潰發文，直指今次的「14粒」竟然在她身上某部位產卵，引來大批網民留言熱議！

圖片來源：Facebook@大埔TAI PO

大埔名物處處播種 衣物上產卵已Out！ 臭屁蟲及其蟲卵一向是人避之則吉之物，有指4至8月是他們的活躍季節，主要吸食荔枝、龍眼樹汁液，亦因臭屁蟲每次產卵14粒，被不少人稱作「14粒」。與一般昆蟲蟲卵能直接殺死不同，臭屁蟲分泌出來的汁液有一定刺激性，皮膚若被這些毒液濺中或會令皮膚敏感，因而在處理上要十分小心。不過，近日有港男就在社交平台上發文，直指臭屁蟲在衣物上產卵已經過時，只因今次被選中的生蛋地方竟然在他身上！

圖片來源：Facebook@大埔TAI PO

港男崩潰發文求救 頭頂變昆蟲滋生地 涉事港男在社交平台上崩潰發文，直指「點解要係我個頭播種，十四粒​​」，更配上一張實況圖片。從照片中，可見事主後腦位置的頭髮上有14粒臭屁蟲卵，睇相都打晒冷震！有網民留言詢問事主「隻蟲停留左係個頭幾耐」及「你做咗D乜」，惟事主就回應指自己未有見證產​​卵過程，僅看到生蛋的那隻臭屁蟲真身，「我親身請走佢老母​​」，又笑稱可能自己「天生麗質」，吸引到臭屁蟲的眼光。