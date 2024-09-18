網上熱話｜大埔名物14粒變正餐 台男試食後揭適合用1方法調味

有「大埔名物」之稱的「14粒」在香港出晒名，只要在收衫時發覺衣物毛巾上有14粒綠色小圓點時，就知道又是臭屁蟲到處生育作怪。相信大部分人都不太樂見這些荔枝椿象卵，沒料到台灣竟然有男生將其入饌，更用1方法慢慢炮製，苦等1年才有得試食，令大批網民極度震驚！

大埔名物14粒衝出香港 台男入饌做正餐 「14粒」對香港人絕對唔陌生，特別居於大埔的街坊就更見慣不怪，加上不時有人在網上分享荔枝椿象卵、臭屁蟲卵的資訊，因此大家已經見慣見熟。不過近日就有傳大埔名物正式衝出香港，強勢殺入台灣！不過並非有大批臭屁蟲到台灣產卵，而是有台男忽發奇想，於1年前決定將臭屁蟲卵入饌做正餐！

圖片來源：Facebook@大埔TAI PO

圖片來源：Facebook@大埔TAI PO

試食後揭適合用1方法調味 據悉，這位勇者本身在中研院擔任生態研究人員，同時創立Facebook群組「台灣昆蟲食同好會」，是次決定試食臭屁蟲卵，全因去年收衫時發現衣服上有蟲卵，因而首次嘗試食用新鮮蟲卵，惟在發現新鮮蟲卵「沒有味道」後，認為蟲卵「應該很適合採用醬漬鮭魚卵的作法來處理」。

悉心炮製 苦等1年才食用 該名台男去年4月正式動手，先取2個卵片加入醬油、清酒、糖等調味料，稍微密封置在雪櫃保存。原想浸一段時間後取出食用，沒料到再次想起其存在已是今年8月，遂取出品嚐，並分享道「蟲卵外殼雖然看起來有點萎縮，但口感其實就偏革質到脆」，認為荔枝蝽象蟲卵適合進行醬漬的，建議「將來可以減少醃漬時間、增加調味料的種類增加風味」。