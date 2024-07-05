網上熱話｜大埔海濱公園驚現新娘花轎 夜遊極陰森 網民反建議：放XXX會好啲

圖片來源：Facebook@大埔TAI PO

每逢農曆7月盂蘭節，又或是新曆10月萬聖節，為了更有節日氣氛，商場、餐廳都有不少活動和布置。不過估唔到在這兩個日子以外，香港街頭都會突然出現「恐怖」擺設，更令一眾街坊人心惶惶！近日大埔海濱公園驚現一組中式新娘花轎裝置，旁邊更高掛紅燈籠裝飾，事件引起不少網民討論，有網民形容甚有「港產鬼片」味道，更有人戲言「農曆七月好應節」，到時可以「玩埋靈探」。

大埔海濱公園驚現新娘花轎 近日有大埔街坊在社交平台上發文，指自己近日路過大埔海濱公園時，被內裡新安放的裝設嚇親，並附上實拍照片與網民分享。從她的照片中可見公園內有部分位置劃分用以放紅燈籠及一個古代新娘的大紅花轎，除了一旁的石檯上放滿紅色茶杯、蓮子、紅棗等物品外，就連入門口的紅色門牌亦貼有寫著「百年好合」、「龍鳳呈祥締良緣」等紅紙。

亮燈後令人心寒 由於發文者經過時是晚上時分，在漆黑昏暗的環境下看到以上物品難免嚇人一跳。之後有另一網民分享了一張疑似亮燈後的照片，只見在場所有紅燈籠全部亮起，不過在燈光映照下令大紅花轎上的「囍」字更顯陰森，網民亦紛紛表示「氣氛更詭異」。

圖片來源：Facebook@大埔TAI PO