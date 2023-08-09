網上熱話｜大媽大叔不滿要等位20分鐘鬧爆食肆職員 同行孫仔1句說話KO獲激讚

每逢到了食飯時間，大部分食肆門外都會出現長短不一的人龍，部分餐廳的等候時間更加以半小時起跳，甚至有出名壽司店在早上排籌後，要等到晚餐時間才能入座。早前，一對香港大媽大叔夫婦就因為不滿黃大仙一間餐廳要等位20分鐘，不惜在店鋪大鬧餐廳職員，期間更引來食客睇唔過眼幫口，險掀起另一場罵戰。本以為事件好難收科，但幸好與他們同行的孫仔及時出現並以1句說話及動作，成功制止混亂局面，獲網民大讚年紀輕輕已經有大將之風

大媽大叔不滿要等位20分鐘 門外鬧爆食肆職員。（圖片來源：Facebook@大埔TAI PO）

大媽大叔不滿要等位20分鐘 門外鬧爆食肆職員 有時在肚餓時，看到周圍的餐廳均有長長人龍，的確會有些心浮氣燥。早前，一對夫婦在黃大仙一個商場欲食飯時，就疑似因為需要等位約20分鐘而在餐廳外大聲斥責店員。在網上瘋傳的影片中，可見一位短頭髮、身穿綠色背心的大媽與一位藍色背心的大叔在食肆「薩利亞」門口指責職員，當中語言激動地提到「你叫我唔等得就轉第二間」、「你咁講我就唔使等4個字啦」，懷疑二人因為不想等位而大鬧職員。

食客睇唔過眼幫口 大叔火氣更盛險掀另一場罵戰 因為大媽和大叔的指罵聲略大，引起不少餐廳內的食客關注，而其中一名伯伯就睇唔過眼而幫口，在自己的座位上大叫「唔好嘈啦」、「你嘈住我啊」，又幫被罵職員講說話稱「人哋打工架咋」、「你搞X住人哋」。食客的加入令大叔的火氣更盛，火頭即時轉向伯伯，幸得職員即時上前阻止，並無奈地隔在二人中間，高呼「你哋唔好嘈啦」、「阿叔！我求下你啦」、「你鬧我啦」。惟大叔一直未有收口，最終要靠大媽將其拉開，並勸他「唔好同無知識嘅人拗」。