網上熱話｜大媽霸佔鄰居泊車位3年 得悉業主欲放盤嬲爆 上門7字質問後續極心涼！

香港人樣樣嘢都貴，除了樓價貴令到一眾港人不論上樓或租樓都十分困難之外，就連想揸車代步都要諗過度過，只因停車位供不應求之下，令很多地方的車位租金都極度高昂！早前有傳媒就報道指一位大媽正正因為租唔到車位，欲向有車位而無車的鄰居借用泊車位，豈料一借就3年，大媽更厚面皮地在這3年間只付過1,000元的泊車費，令鄰居極度無奈。眼見大媽一借無回頭，嬲爆的鄰居決定將車位放盤，惟大媽得悉後竟主動上門以7字質問，後續發展令人超心涼！

大媽霸佔鄰居泊車位 以借用為由泊足3年 樓價貴，骨灰龕位貴，就連想以私家車代步的泊車位亦貴貴貴，在百物騰貴的社會下生活，壓力自然相對較高。早前，有報導指一名大媽與鄰居夫婦因車位問題起爭執。據悉，該對河北夫婦在買樓時，特意加錢在住所地下停車場買了個車位，打算方便兒子泊車用，但兒子期後搬離住所，車位一直閒置。鄰居大媽入住時因住所車位已沽清，大媽只能將車泊在室外，這位大媽得知鄰居有空置車位後，主動問可否借用車位泊車，而鄰居起初以為對方只是「暫時借用」，出於鄰居情欣然同意，豈料對方一借就3年！

3 年僅付1千蚊 得悉業主放盤7字質問 大媽以借用為由，在鄰居家的空置車位泊足3年，而在這3年間二人漸漸少了來往，眼見大媽未有歸還車位的打算，鄰居曾與她商討車位事宜，惟大媽一直未有提及繳付租金之事，在這3年間僅支付過一次人民幣1,000元人民幣(約港幣1,078元)作為「感謝費」。事至今日，大媽的鄰居為了兒子結婚急需用錢，決定將車位放盤套現時，因為「忘了通知」大媽，而令大媽突然發現車位早已易手，嬲爆的大媽只好上門質問鄰居「讓我們車停在哪？」