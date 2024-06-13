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生活
2024-06-13 11:00:00

網上熱話｜大媽霸佔鄰居泊車位3年 得悉業主欲放盤嬲爆 上門7字質問後續極心涼！

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網上熱話｜大媽霸佔鄰居泊車位3年 得悉業主欲放盤嬲爆 上門7字質問後續極心涼！

網上熱話｜大媽霸佔鄰居泊車位3年 得悉業主欲放盤嬲爆 上門7字質問後續極心涼！

香港人樣樣嘢都貴，除了樓價貴令到一眾港人不論上樓或租樓都十分困難之外，就連想揸車代步都要諗過度過，只因停車位供不應求之下，令很多地方的車位租金都極度高昂！早前有傳媒就報道指一位大媽正正因為租唔到車位，欲向有車位而無車的鄰居借用泊車位，豈料一借就3年，大媽更厚面皮地在這3年間只付過1,000元的泊車費，令鄰居極度無奈。眼見大媽一借無回頭，嬲爆的鄰居決定將車位放盤，惟大媽得悉後竟主動上門以7字質問，後續發展令人超心涼！

圖片來源：小紅書

圖片來源：小紅書

大媽霸佔鄰居泊車位 以借用為由泊足3年

樓價貴，骨灰龕位貴，就連想以私家車代步的泊車位亦貴貴貴，在百物騰貴的社會下生活，壓力自然相對較高。早前，有報導指一名大媽與鄰居夫婦因車位問題起爭執。據悉，該對河北夫婦在買樓時，特意加錢在住所地下停車場買了個車位，打算方便兒子泊車用，但兒子期後搬離住所，車位一直閒置。鄰居大媽入住時因住所車位已沽清，大媽只能將車泊在室外，這位大媽得知鄰居有空置車位後，主動問可否借用車位泊車，而鄰居起初以為對方只是「暫時借用」，出於鄰居情欣然同意，豈料對方一借就3年！

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圖片來源：TVB《愛·回家之開心速遞》

圖片來源：TVB《愛·回家之開心速遞》

3年僅付1千蚊 得悉業主放盤7字質問

大媽以借用為由，在鄰居家的空置車位泊足3年，而在這3年間二人漸漸少了來往，眼見大媽未有歸還車位的打算，鄰居曾與她商討車位事宜，惟大媽一直未有提及繳付租金之事，在這3年間僅支付過一次人民幣1,000元人民幣(約港幣1,078元)作為「感謝費」。事至今日，大媽的鄰居為了兒子結婚急需用錢，決定將車位放盤套現時，因為「忘了通知」大媽，而令大媽突然發現車位早已易手，嬲爆的大媽只好上門質問鄰居「讓我們車停在哪？」

圖片來源：tvN《從天而降的一億顆星》劇照

圖片來源：tvN《從天而降的一億顆星》劇照

圖片來源：tvN《前女友俱樂部》劇照

圖片來源：tvN《前女友俱樂部》劇照

後續發展極心涼 網民：自己永遠無錯

大媽揚言自己「已給過感謝費，並非無償使用」，因此認為鄰居不應私下賣出車位，加上現時對她生活造成不便，更反要求鄰居將感謝費退還。在雙方爭持不下的情況下，鄰居現時已放棄與大媽爭辯，雙方只好「法庭見」。有網民表示大媽「人無恥則無敵」、「呢啲嘢真係得大媽先做得出」，更有網民嘲諷指事件「符合國情」、「自己永遠無錯，有錯一定係別人」、「責任全在對方」。

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圖片來源：TVB《寶寶大過天》劇照

圖片來源：TVB《寶寶大過天》劇照

圖片來源：Facebook@大埔TAI PO 圖片來源：Facebook@大埔TAI PO 圖片來源：Facebook@大埔TAI PO 圖片來源：Facebook@大埔TAI PO
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