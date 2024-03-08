網上熱話｜大學生網上徵合租室友 半張床租金$990 符合1條件的女生優先

大學生網上徵合租室友 半張床租金$990 符合1條件的女生優先

不少大學生都希望能夠搬出去住，因為可以暫時遠離家人的管束，無拘無束地享受大學生活。不過，並非所有學生都想又或是符合資格入住大學宿舍，因此在學校附近與其他同學合租是其中一個熱門的方式。日前，一位內地大學生就在網上發文徵合租室友，除了半張床的租金已經要價$990外，更直言符合1條件的女生優先，引來大批網民質疑發文者圖謀不軌，爭議不斷。

內地大學生網上徵室友 僅限女生合租 不少未符合入住大學宿舍的大學生都會選擇與同學合租，一來可以有人分擔租金和水電，更可以暫時遠離家人的管束，享受大學生活。日前，一位自稱是女大學生的內地網民就在社交平台上發文，開宗名義表明想徵合租室友，更坦言「只限女生」。她表示自己所租住的單位位於「南山蛇口2/8號水灣站250公尺距離」，主要想找「女生分攤房租費用」，而所住的「社區很安靜，24小時保全，房子有定期清潔阿姨，出門樓下是步行街生活方便，租期至6月中旬」。

半張床租金$990 符合1條件的女生優先 結合發文者分享的照片及以上的形容，可見她所居住的社區和屋內環境不錯，望落乾淨企理而且空間夠大，惟最耐人尋味的是，她口中的合租竟然並非一人一間房，而是一人半張床，而半張床的租金更要價人民幣910元（約港幣990元）一個月。從照片中，可見大床的中間放有簡單間隔，意指決意租用後就需要與陌生人同床休息。發文者對室友的要求亦不少，最希望對方「是個性格好的姊妹」，又盼對方「愛乾淨，不抽煙，作息規律」。