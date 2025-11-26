無論讀書定做嘢，其中一樣最唔想遇到的事，就係分工時遇上唔做嘢的「freerider」，偏偏職場同校園最常見的就是這種做嘢唔幫手，但功就齊齊賞的人。早前有讀緊大學的網民就發文苦呻，在小組功課時遇上freerider，這位唔做嘢的同學事後更嘗試「俾錢」，令其他組員下火，引來大批網民熱烈討論。

全組每人事後位位收2000蚊 發文者表示在present結束後，這位無故缺席同學突然「每人俾$2000」，並附上網上平台的轉賬紀錄截圖，可見缺席同學直接每人轉$2000嘗試了事，「我組唔計佢有5個人」，即缺席同學共花費1萬元。

網民有讚有彈 發文者對此舉感到極度不滿，狠批對方「以為有錢就咩都解決到，真心抱歉唔係咁做，講真爭你嗰兩千咩」，更揚言自己與其他同學「一早退返俾佢」，好有原則及骨氣。一眾網民對缺席同學的送錢方法有讚有彈，有網民直言「講真，佢一開始就知道自己係freerider，開波俾個價我幫佢做埋佢嗰part，其實可以接受」、「少女你太天真，財神都唔識接，只要每次都夾一個呢d財神係度，10個project就有2萬」，亦有網民表示羨慕，「冇人同錢作對」、「Free rider黎講佢算係好有誠意」，更笑稱「有俾錢paidrider，唔係freerider」。