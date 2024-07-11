網上熱話｜大肚港媽陀8個月巨肚做步兵 日送6單XX磨到甩皮：累但快樂！

懷孕是不少人的心願，大部分媽媽得知自己懷有小生命後，生活模式和習慣都會有所改變，盼能為孩子帶來最安全的保護。不過近日有一位懷孕8個月的媽媽就無視家人勸阻，即使已懷有8個月巨肚，仍然決定搵工做步兵，更因為送外賣送得太落力而令XX都磨到甩晒皮！
大肚港媽懷孕8個月 無視家人勸阻做步兵
早前一位港媽在社交平台發文，直指自己懷有8個月身孕，惟她沒有停下來的心，更主動出擊搵工，順利加入外賣平台工作，成為街上眾多專責送外賣的步兵之一。她在文中自豪地表示「心血來潮家人都勸不動，挺著八個月大的肚子去送外賣」。
日送6單 XX磨到甩皮
從發文者上傳的照片中，可見她的孕肚已十分明顯，相信行動多多少少都會帶點不便，加上「天氣簡直熱死人」，惟她仍堅持落力工作，「白天跑了三單，汗水洗了一次澡那樣」、「晚上跑了三單還可以，沒了太陽的曬，反而有點風」。身懷巨肚仍送足6單，發文者本人亦慨嘆「太胖了，大腿兩側，磨到破皮了」。
日子充實兼快樂 網民：攞個胎較飛
天氣炎熱加上磨損大腿兩側，但她就直言「每個職業的辛苦都有不一樣」，更愉快地表示全個送外賣的過程均感到「累並快樂」。有相同經歷的網民就回應指自己「我也是快生的那一個月去做步兵」，「但我是跟我老公一起他負責拿，我負責陪著」，目的只為「想多走走」。惟大部分網民卻唔認同發文者的做法，狠批「8個月真係唔好亂黎啦」、「天氣咁鬼熱，中暑點算」、「8個月你就唔好拎自己同個胎黎較飛啦，咁既天氣，大住個肚仲玩步兵」。