網上熱話｜大陸男教人來港旅遊慳錢方法 瞓覺去M記、沖涼去體育館 稱：最喜歡香港的垃圾！

香港不論是樓價還是物價都是冠絕全球的高，因此不少人來港旅遊都會想「慳得就慳」。而一位內地男子早前便在小紅書分享他來港旅遊的「慳錢大法」，更稱這種旅遊方式為「特種兵遊」。他教陸網可到M記住宿，而梳洗則可到體育館進行。而他這種行為更受到陸網民追捧，紛紛詢問他詳情的「慳錢」方法來港。

陸男分享來港「慳錢大法」：瞓M記、去體育館沖涼 稱最愛香港的XX！ 該名大陸男子以「香港街頭露宿一晚分享」為題，指自己為統一無家者的感覺，特意穿上人字拖來港。首站便去了茶餐廳，之後便去體驗香港蘭桂坊的夜生活。他指「到達蘭桂坊，就先坐地上喝點711酒精兌橙汁」，後來到酒吧後「被200港幣兩杯shot嚇暈」。

因衣著行徑古怪被警察搜身：嚇尿了！ 因為他們被酒吧的高消費嚇怕，便在街上遊蕩。他説：「朋友背著兩個皮包，一個裝證件一個裝相機，可能是因為兩個都特別精緻所以被警察懷疑是偷來的。」而他們其後被帶到牆角用手電筒搜包，直指被「嚇尿」。

體驗「夜生活」後宿在麥當勞 更有同場麥難民問他借車費 他指自己當時十分疲倦，於是夜上4時便宿在麥當勞。他分享「趴桌子上和朋友輪流小憩」，後來無家者問他有沒有十塊讓她乘車。

搭叮叮到中環體育館沖涼：感覺又活過來了 他們在麥當勞多人前便乘叮叮離開，並到中環體育館梳洗。這樣就免費解決了沖涼和住宿的問題，「沖完澡出來深呼吸了幾口，才有了新的一天真的開始的感覺」，之後他們更休閑地渴了杯咖啡才完結「特種兵式旅遊」。