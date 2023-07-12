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2023-07-12 15:31:28

網上熱話｜大陸男教人來港旅遊慳錢方法 瞓覺去M記、沖涼去體育館 稱：最喜歡香港的垃圾！

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大陸男子分享來港旅遊「慳錢大法」。

大陸男子分享來港旅遊「慳錢大法」。

香港不論是樓價還是物價都是冠絕全球的高，因此不少人來港旅遊都會想「慳得就慳」。而一位內地男子早前便在小紅書分享他來港旅遊的「慳錢大法」，更稱這種旅遊方式為「特種兵遊」。他教陸網可到M記住宿，而梳洗則可到體育館進行。而他這種行為更受到陸網民追捧，紛紛詢問他詳情的「慳錢」方法來港。

他們被酒吧$200兩杯酒的價錢嚇窒。（網上圖片）

他們被酒吧$200兩杯酒的價錢嚇窒。（網上圖片）

陸男分享來港「慳錢大法」：瞓M記、去體育館沖涼 稱最愛香港的XX！

該名大陸男子以「香港街頭露宿一晚分享」為題，指自己為統一無家者的感覺，特意穿上人字拖來港。首站便去了茶餐廳，之後便去體驗香港蘭桂坊的夜生活。他指「到達蘭桂坊，就先坐地上喝點711酒精兌橙汁」，後來到酒吧後「被200港幣兩杯shot嚇暈」。

他們因衣著怪異被警察搜身。（網上圖片）

他們因衣著怪異被警察搜身。（網上圖片）

因衣著行徑古怪被警察搜身：嚇尿了！

因為他們被酒吧的高消費嚇怕，便在街上遊蕩。他説：「朋友背著兩個皮包，一個裝證件一個裝相機，可能是因為兩個都特別精緻所以被警察懷疑是偷來的。」而他們其後被帶到牆角用手電筒搜包，直指被「嚇尿」。

後來他們更直接「瞓M記」。（網上圖片）

後來他們更直接「瞓M記」。（網上圖片）

體驗「夜生活」後宿在麥當勞 更有同場麥難民問他借車費

他指自己當時十分疲倦，於是夜上4時便宿在麥當勞。他分享「趴桌子上和朋友輪流小憩」，後來無家者問他有沒有十塊讓她乘車。

至於衛生方面的問題，就到公共體育館處理，真是十分「醒目」。（網上圖片）

至於衛生方面的問題，就到公共體育館處理，真是十分「醒目」。（網上圖片）

搭叮叮到中環體育館沖涼：感覺又活過來了

他們在麥當勞多人前便乘叮叮離開，並到中環體育館梳洗。這樣就免費解決了沖涼和住宿的問題，「沖完澡出來深呼吸了幾口，才有了新的一天真的開始的感覺」，之後他們更休閑地渴了杯咖啡才完結「特種兵式旅遊」。

他們「活過來」後，更休閒地「嘆咖啡」。（網上圖片）

他們「活過來」後，更休閒地「嘆咖啡」。（網上圖片）

陸網民表示「想試」：很喜歡露宿街頭的感覺

不少大陸網民看後紛紛表示「想試」，更有不少網民詢問詳細方法，「求問，中環的哪個體育館可以洗澡，收費怎麼樣」、「其實體育館和運動場都可以洗澡的 都不收錢」、「我們去意大利也蹭體育館的沖涼房，睡麥當勞吧」，甚至有人直言「很喜歡露宿街頭的感覺」。

大陸網民的態度十分正面。（網上圖片） 有人詢問「慳錢」詳情。（網上圖片） 更有人借鑑此做法，打算到意大利實行。（網上圖片）
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