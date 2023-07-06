網上熱話｜大陸男無畀錢入東鐵頭等艙 被罰$1000崩潰上訴 口硬稱：我是站著又不是坐著！

香港東鐵線一直有分為頭等車廂及一般車廂，而港鐵向來有抽查頭等車廂的乘客有否乖乖付差額的程序。而早前就有一名大陸男子稱自己乘坐東鐵線被罰了$1000元，他大感不忿便於網上發文稱自己只是「無心之失」，更認為自己「是站著又不是坐著」，不應被罰。而事件一岀引起不少中港網民激烈的「意見交流」，其後該名男子更是舉一例子，認為香港人雙重標準並向港鐵寄信上訴。

大陸男稱誤入東鐵頭等被罰$1000 崩潰稱冤枉：我是站著又不是坐著 早前一名大陸男子於網上發文表示自己因坐地鐵被罰$1000，他稱自己從坐東鐵線從九龍塘站回內地，但因碰上「收工擠迫時段」。故他稱自己是在很多乘客的情況下被迫走到中間沒座位區域，到他回個神來才發現是頭等車廂。他發文稱「這麼多人都進來了，而且車都開走了，那我也就進來吧。心裡還想反正不是坐著就不會有問題」，後來更遇上港鐵職員查票，即被罰款$1000 。

心有不甘但仍準時罰款 提醒網民：要引以為鑑！不要學我！ 他後來又發文表示，已經在14天的限期內交罰款，並提醒網民：「要引以為鑑！不要學我！」後來可能因中港網民熱烈的「意見交流」令他不忿，更以一港人常做違法例子類比他的經歷。

不忿反擊：允許港人衝紅燈，不許誤入頭等座？ 他直指港人「選擇性失明，街上無數人local闖紅燈你們不去罵！極個別（一天不多於10個吧）坐錯車的大陸人你們罵到高點！真的是嚴於律人，寬以待己！好精緻的你們啊！你自己對比下！評論區那些陰陽怪氣的港can 出來說說！為啥就我無意誤入頭等艙被你們一群港can罵！」可見他真的對此十分不滿。