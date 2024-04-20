網上熱話｜大食女約醫科男生開房 激戰後竟獲贈XX大禮包 網民大讚：好體貼！

時代變遷下，性觀念亦愈來愈開放，加上社交媒體興起，網上約炮成為部分人生活的其中一部分，更會有人在網上分享約炮心得和經歷。一位自認身材好的台灣女生在網上分享一次奇妙的約炮經過，指近日成功與一名醫科生約炮，對方不但在開始前要求「聞下再做」，激戰後更主動送上一個大禮包，引來大批網民熱烈爭論，留言十分兩極！
大食女約醫學系男生 戰衣上陣卻被臨時叫停
一位自稱身材好的女生在網上分享近日的奇妙約炮經歷。事主形容自己「身高168/體重58胸有D」，亦坦言並非第一次約，近日她約到一個表明能夠提供體檢報告的大學醫科生，發生了一段有趣的關係。事主指約炮當日身穿「黑色的短包裙跟蕾絲的貼身內衣」，揚言「目前沒有一個男生受的了這個搭配」，豈料醫科男看到後不但保持冷靜，更慢慢「從背包拿出了他的健檢報告」，叫停了一心想開始戰鬥的事主。
要求聞下再做 事後送上大禮包
除了主動出示體檢報告，醫科生又花費大量時間「開啟念經模式跟我說性行為前洗澡有多重要」、「然後開始跟我說市面上的九價疫苗，也只能擋9種HPV」、「還是有風險會得子宮頸癌」，並向事主要求「聞下再做」，「先聞聞看我下面有沒有異味」才開始。原以為完成大量「前戲」，激戰後終於可以溫存，沒料到醫科生事後亦有準備，竟突然向事主送上一瓶礦泉水和一個事後大禮包，先要求事主將500ml的水全部喝完，再「吞這個私密處益生菌之後去噴這瓶噴霧」。
網民反應兩極 好體貼VS乜都擺入口？
醫科生有解釋指「性行為後一定要排尿才可以把膀胱的細菌沖乾淨」、「性行為前後都要清潔私密處」，因而特別為炮友準備事後大禮包，盼能保障雙方。雖然是次經歷很神奇，但事主就坦言二人在床上十分合拍，已成為穩定的炮友。惟大批網民對此的反應兩極，有網民大讚醫科生「好體貼」、「在意女性私密處健康」、「是挺負責任的行為」、「約炮也可以約得很安心」。亦有網民反斥事主戒心太低，「就算對方真的是醫學生，人家拿一大堆包裝不完整的膠囊錠劑給你吃，你還真敢吞啊」、「真的有人會吃陌生人給的夾鏈袋藥丸大禮包？」