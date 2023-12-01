網上熱話｜夫妻做足避孕措施仍中招 愛貓1舉動惹禍 網民：想要小奴才

夫妻做足避孕措施仍中招 愛貓1舉動惹禍 網民：想要小奴才

不少人在進行性行為時，都會做足安全措施，除了能夠避免意外懷孕外，同時能保障個人健康。不過，使用安全套亦不代表100%安全，特別是在家中有養貓主子的情況下，真的需要多加注意。早前，一對夫妻就在網上發文指他們本來已育有1名孩子，因此本著一胎就夠晒數的他們一直都堅持做足避孕措施，豈料竟然仍意外中招，令二人措手不及。事後二人研究為何會懷孕時，竟驚揭原來全因家中愛貓1舉動惹禍，令大家不禁笑稱愛貓秒變「經手貓」。

夫妻生第1胎後做足避孕措施 意外中招震驚二人 早前，一位人夫就在討論區上發文，指自己與妻子結婚多年並已育有1名孩子，但由於妻子在生第一胎時身體和精神都受到影響，加上受早年疫情的環境影響，因此二人一直本著一胎就夠晒數的心態，在每次行房時都會做足安全措施。本來妻子選擇食避孕藥，但後來為了減肥而停藥轉用安全套，卻沒料到在一次行房後突然意外中招，行房數周後妻子出現惡心、乳房觸痛症狀，用驗孕棒檢測證實已懷孕，令他不禁震驚指「我們以為安全套就足夠了…」。

驚揭中招全因愛貓1舉動 棉花棒成最大佐證 事主認為他們一直都堅持使用安全措施，理應不會如此容易中獎，因此在家中展開搜查，卻驚喜發現原來是次懷孕全因家中愛貓的1個舉動！他表示在檢查家中的安全套時，驚揭包裝、安全套上都有細小抓痕、牙痕、刺破痕迹，因而合理推斷家中愛貓對安全套「做過手腳」，又指自己一向將安全套和「Q tips（棉花棒）」放在同一櫃桶內，而櫃子內的棉花棒亦同樣被毀壞。因為痕迹微小，事主未有多加留意，沒料到最後竟然因家中愛貓而「搞出人命」。