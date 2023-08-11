網上熱話｜女子搭地鐵返工疑因低血糖暈倒 全車人紛紛做出1動作惹人感動：成年人的愛

每日返放工的繁忙時間，交通工具上總是逼滿人，當中又以地鐵的人流最多，基本上大家人貼人地站立，大熱天時不但會聞到大量難頂氣味，有時更會因為空氣不流通、太焗而作嘔作悶。早前，有網民就分享一條在地鐵車廂內所拍攝的影片，片中一位正趕著上班的女子疑因低血糖而暈倒車廂，雖然當時正值繁忙時間，大家都趕著返工返學，但乘客們均有愛地紛紛做出一個舉動，全個場面心酸又感人。

少女搭地鐵返工疑因低血糖暈倒 抬出月台找人救援 繁忙時間的交通工具總是人滿為患，身體不適的時候自然更難忍受。早前，有上海網民就分享一段在上海地鐵15號線其中一節車廂的影片，片中可見一名身穿白色長袖裇衫、黑色西裙的女子疑似唔舒服，於車廂內突然暈倒。當時有乘客即時拍門向月台職員示意，亦有人上前安撫女子，最後由2名列車職員一同扶她下車，惟步出月台後就再次昏倒在地。

全車人紛紛做出1動作 場面心酸又感人 雖然事發時正值上班時間，但車廂內的人都對暈倒的女子十分關心，不但合力將她扶到座位上休息，更有人提出她有機會是低血糖而導致暈倒，全車乘客聽到後紛紛拿出自己的早餐，希望能給她補充能量。有指女子當時的狀態非常差，即使在吃完乘客給她的糖果後仍未有改善，因此不斷勸說她要即時到醫院檢查，惟女子一直拒絕就醫，更堅定地表示要在「大渡河路站」下車，揚言「我要上班」。後來全靠一名黑衣女子再三強調她需要休息，女生才開始動搖，拿起手機欲找朋友來接。