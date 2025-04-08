自從電子支付方式越來越普及後，遇著需要現金的時候總會有點「揦手唔成勢」，若然需要的是大餅就更頭痕。早前一位女學生在社交平台上發文，劈頭大讚「其實香港人真係好有愛」，只因她近日搭巴士時遇著八達通無錢，無助之際有3位老友記自發出手相助，場面十分感人！

女學生搭巴士返學 慘遇八達通無錢 這位女學生在社交平台發文，指自己搭巴士返學時，「因為唔記得咗增值八達通，所以諗住用alipay俾，點知佢部機好似壞咗」。本想轉入現金的她「一拎個銀包出嚟，得$50紙幣，先醒起我冇帶到裝硬幣個銀包」。當時「架巴士又已經開走咗」，極度無助的她「拎住張50蚊紙，諗住問下隔離個婆婆可唔可以試下唱錢，點知婆婆都係得100蚊紙幣」，令她「真係勁手足無措，完全唔知點算好」。

3個公公婆婆齊出手相助 正當她十分徬徨之際，後面突然有3位公公婆婆自發出手相助，「後面嗰三個公公婆婆就突然出聲話『我哋一齊俾啦』，然後各自拎銀包啲硬幣俾我」，令她最後成功俾到車費。發文者事後「拎住張50蚊紙，唔知可以點樣分，但係佢哋唔肯收嗰50，係咁話唔緊要」，令她十分感動。

場面感動一眾網民 發文者形容自己向幾位公公婆婆「鞠咗幾次躬」，又聽到他們不強調「幫到人，自己都開心！」，令她「啲眼淚真係忍唔到」，「到我落車經過佢哋嘅時候又再一次鞠躬 佢哋就笑住叫我快啲返學」，場面溫馨又感人。帖文引起網民留言，有網民表示「我相信公公婆婆都會成日搭呢架巴士，有時間撞下佢地，可以比返錢佢地、如果撞唔到就幫下一個有需要既人，傳開去都好開心架」、「第日見到有人需要幫助，就將公公婆婆既互助精神傳開去，社會就會變得越嚟越和諧友愛」。