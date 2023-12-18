網上熱話｜女港漂分享來港後生活 列11大中港不同習慣：睇醫生竟然要預約

要到一個全新的地方生活的確需要很大的勇氣，只因每個地方的生活環境、模式、習慣甚至氣候都不相同，要花上不少時間重新適應。早前，一位女港漂就分享自己來港短短5個月後，發現的中港兩地不同習慣，當中不但包括香港搭車貴而令她要多行路，更因1件微小的事而令她愛上了飲水。雖然事主對香港的生活未有太多怨言，但有內地網民就替她擔憂香港的衛生情況，最後全靠事主的一張實拍圖成功將對方KO！

女港漂來港生活5個月 驚揭習慣變化大 早前，一位女港漂在社交平台以「到香港後養成的一些生活習慣」發文，直指自己全家人已來香港生活近五個多月，而在這短短的時間內已發現自己的生活習慣有著「肉眼可見」的變化，因此列了11大中港不同的生活習慣與眾人分享。

列11大中港不同習慣 搭車貴所以要多行路 事主表示香港不像內地般已廣泛應用電子支付，因此平時亦要帶現金，同時又指港人的「環保意識」影響了她自備環保袋。在處理日常雜事，例如水費、電費等問題時，香港的做法偏向「國外文化」，大多以電郵形式傳送，所以她來港後需要習慣check email。隨後又大讚港人「非常有秩序感」，而因人們習慣排隊，而道路亦不會像內地般在繁忙時間塞車1-2小時。不過，她卻表示香港搭車的車費和叫外賣的費用一般較貴，因此「習慣了走路」和「點外賣少了」。

因1事而愛上飲水 不滿睇醫生要預約？ 除了上面的6點，她又指來到香港後學習了港人以舒適為主的打扮方式，平常大多只穿「黑白灰三色」、「高跟鞋已經不穿了」，又指因為香港室內的冷氣好大，所以「包裡會帶長袖外套」。事主表示香港的「飲品價格好高」，加上公園大多有水機供市民斟水，因此「喜歡上了自帶水壺」及「比以前更愛喝水」。同時，她又大讚香港有大量公共設施可供市民使用，例如足球場、圖書館等，「帶來鬆弛感」，惟她表示香港「人和寵物看醫生要先預約」，與內地隨時walk in的習慣不同。

因1事而愛上飲水 不滿睇醫生要預約？ 除了上面的6點，她又指來到香港後學習了港人以舒適為主的打扮方式，平常大多只穿「黑白灰三色」、「高跟鞋已經不穿了」，又指因為香港室內的冷氣好大，所以「包裡會帶長袖外套」。事主表示香港的「飲品價格好高」，加上公園大多有水機供市民斟水，因此「喜歡上了自帶水壺」及「比以前更愛喝水」。同時，她又大讚香港有大量公共設施可供市民使用，例如足球場、圖書館等，「帶來鬆弛感」，惟她表示香港「人和寵物看醫生要先預約」，與內地隨時walk in的習慣不同。