網上熱話｜女港漂憑1物讚港人超可愛 內地人錯重點反指：佢哋用啲嘢好貴！

中港矛盾屢見不鮮，但有時真的未能預計大家會因為何事而引發罵戰。早前，一位來港讀碩士的內地女生就在社交平台上發文，直指自己在港生活時，留意到街上的男女老幼都會有一個特徵，因而發文大讚港人超可愛兼有少女心，沒料到竟然亦有內地網民不滿，有人更酸爆留言指港人用的東西都很貴，未知一眾港人又點諗呢？

女港漂憑1特徵讚港人超可愛 男女老幼都有少女心 引發中港兩地網民互罵的情況多不勝數，但有時真的不能預計大家又會因何事而大動干戈。早前，一位由內地來港讀碩士的女生就在社交平台上發文，直指「香港人有多可愛」，只因她走在香港街頭時，觀察到一個十分可愛的現象，表示港人「不管多大年紀，不管男女，都會在身上掛玩偶、穿卡通衣服、背粉色書包」，大讚這種行為是「用各種周邊當作生活的裝飾」，少女心爆棚。

網民分享香港可愛畫面 揚言港人：都在熱愛自己 事主在發文的同時亦配有幾張圖，相中可見有穿著「Miffy」上衣的女士、帶著「史努比」公仔出門的背包男，以及掛著「瑪里奧」的兄弟「路易吉」的貨車，而她亦分享指自己曾在辦理香港身分證時，「工作人員的窗口擺了十幾個泡泡瑪特」、「攝像鏡頭都有娃娃」。有網民紛紛分享可愛畫面，包括放滿「唐老鴨」及其他迪士尼公仔的工作崗位、全體粉紅色的跌打館，以及放滿自己喜歡風格擺設的小巴，令他們不禁揚言港人「都在熱愛自己的工作崗位」。