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生活
2023-12-15 14:00:00

網上熱話｜女港漂讚香港多靚女 內地網民有讚有彈 自信留言：有氣質的都是內地女生！

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網上熱話｜女港漂讚香港多靚女 內地網民有讚有彈 自信留言：有氣質的都是內地女生！

網上熱話｜女港漂讚香港多靚女 內地網民有讚有彈 自信留言：有氣質的都是內地女生！

每個地方的女生總會有其獨有的特色，例如韓國女生的妝容打扮與日本女生不同，而香港女生亦一向被指喜歡較貼地舒適的著裝，因此有時單憑外觀已能大致區分出該名女生是哪個地方的人。早前，有女港漂就大讚香港多靚女，而且大部分港人的氣質亦特別好，本來只是單純發表一下自己的看法，沒料到卻發展成「引戰」帖文，大批內地網民留言爭論，更有人自信留言指香港街頭上「有氣質的都是內地女生！」

早前，有女港漂就大讚香港多靚女，而且大部分港人的氣質亦特別好，本來只是單純發表一下自己的看法，沒料到卻發展成「引戰」帖文。（圖片來源：TVB《美麗戰場》劇照）

早前，有女港漂就大讚香港多靚女，而且大部分港人的氣質亦特別好，本來只是單純發表一下自己的看法，沒料到卻發展成「引戰」帖文。（圖片來源：TVB《美麗戰場》劇照）

女港漂遊走中環街頭 驚喜大讚香港多靚女

不時都會聽到人討論與中港女生衣著打扮的話題，雖然兩地相隔不遠，但其實在打扮及審美上都有著自己的愛好和習慣。早前，一位來港生活多年的女港漂就在社交平台上發文，劈頭直指「中環真的美女隨處可見」。她表示自己最近開始在中環上班，認為香港街頭「很多很多氣質美女」，更點名大讚中環區的女生一般比較重視衣著打扮，因此每次在中環行走都大飽眼福。

 

一位來港生活多年的女港漂就在社交平台上發文，劈頭直指「中環真的美女隨處可見」。（圖片來源：小紅書） 她表示自己最近開始在中環上班，認為香港街頭「很多很多氣質美女」，更點名大讚中環區的女生一般比較重視衣著打扮，因此每次在中環行走都大飽眼福。（圖片來源：小紅書） 讚港女衣著打扮突顯氣質，部分內地網民超贊同。（圖片來源：小紅書）

讚港女衣著打扮突顯氣質 部分內地網民超贊同

發文者又指雖然港人的衣著打扮一般都以「簡單黑白灰」為主，但強調「就是不一樣」，「衣服的版型、質感、配搭看得出來」，大讚港人整體給予別人有氣質的感覺。部分內地網民亦認同發文者的看法，直指「港人不是五官多精緻，而是那種幹練的氣質」、「每次去中環都覺得美女如雲」、「很重要的是effortless不費勁很自然的那種」、「全部不單很會打扮，而且長得很漂亮」。

 

部分內地網民亦認同發文者的看法，直指「港人不是五官多精緻，而是那種幹練的氣質」。（圖片來源：TVB《新聞女王》劇照）

部分內地網民亦認同發文者的看法，直指「港人不是五官多精緻，而是那種幹練的氣質」。（圖片來源：TVB《新聞女王》劇照）

有內地網民嬲爆留言 自信稱：有氣質的都是內地女生！

縱使有網民認同發文者的看法，大讚香港多靚女兼有氣質，亦有大批網民因不滿「自己人」大讚港女而嬲爆留言。有內地網民自信地反駁發文者，直指香港街頭上「那些有氣質的都是咱們內地人吧」、「香港本地人大部分都是黑矮熱帶人種，確實不好看」，引來網民怒罵「不能也是香港人嗎，為甚麼要捧一踩一」、「你們那死氣沉沉妝和幾十塊的淘寶衣服就是氣質？」，而發文者只好打圓場道「也有咱內地過來工作的港漂小姐姐啦」。

 

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（圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書）
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