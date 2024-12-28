聖誕節剛剛過去，今日就同大家分享一些靈異經歷，讓大家在冬日寒上加寒。近日有女網民在社交平台上發文，指自己本想在凌晨出門唱K，不但身上1物無故斷裂，電話Siri更自動響起4字，令她即時嚇到唔敢出門！更可怕的是，事主開PO後，發現原來不少網民都有類似經歷，更有人被Siri問「Are you alone？」，聽得人頭皮發麻。

原以為平安符斷開已經夠心寒，豈料事主表示在平安符斷開後的那一刻，電話的Siri突然自動響起，並高聲揚言「不要出門」。在兩件事結合的情況下，事主「當下真的嚇死我了」，隨後只好「立馬脫鞋，傳訊息給朋友，說我沒有要去」、「然後卸妝，回房間躺好，在家追劇」。

網民分享類似經歷

事主的經歷震驚了不少網民，特別是用iPhone的一群，總會擔心手中的Siri會突然響起驚人語句，惟有網民卻以上與電子產品的怪事竟然經常發生。有網民分享指「有一次半夜跟三個姐妹，開車要往望高寮看夜景，然後開到一條小路想說奇怪，明明之前開過一次是大條路，正要回頭的時候，Siri 叫了，它說『您的目的地已到達』，我們大燈一照，差點撞到人家墳墓，一整片墳墓」、「幾年前，在我朋友的房間講電話，當時差不多晚上過12點了，朋友房間的藍芽喇叭突然發出雜音，當下以為是朋友回來了，下意識打開監視器巡了一下，發現沒人呀！結果下一秒藍芽喇叭發出『對不起，嚇到妳了』」。

另外亦有被Google map的靈異經歷，「有一次我正要回家好像自己坐車坐過站，然後剛好身上沒帶錢，我就自己導航路線自己走回家，結果Google map帶我走去有墳墓的地方，那時的我超怕，只好快速通過，但快速通過的時候感覺背後超涼，就感覺很多人在看我。」