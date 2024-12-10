網上熱話｜女網民遊日狂掃大熱甜品上機 安檢被拒終忍痛棄置 網民：有無常識？

香港人出名鍾意去日本，每次去都會買到一袋二袋，恨不得將所有靚衫、美食和公仔全部帶回港。不過，有幾想帶返屋企細味都好，都要留意所購買的東西是否出到機和入得境。日前一位女網民在社交平台上發文，直指自己今次有晒事前準備，希望狂掃1物帶回家，豈料在安檢時就被拒帶上機，令她只好忍痛棄置。

狂掃 Ohayo 焦糖燉蛋雪糕 欲帶上機 由專門製作乳酪、布丁等的乳製品大廠Ohayo推出的Creme Brulee焦糖燉蛋雪糕，早前在日本7-11爆紅，成為不少本地人或遊客在便利店必買的甜品，有時候更會銷售一空。該位女網民早前在社交平台上發文，指自己去日本旅遊，準備將自己掃回來的8盒焦糖布甸雪糕放在事先準備的保冰袋，手提帶回家慢慢品嚐。

安檢被拒終忍痛棄置 她原以為成功計劃通，沒料到手拎8個甜品的她在過安檢時，被安檢人員截停，向其表示「這個不行」，最後更「眼睜睜看著8個被丟在垃圾桶，心痛」，更附上一個心碎的表情。

網民狠批：有無常識？ 事主經歷十分慘痛，更疑似一無所知地在網上詢問「是因為超過100ml的關係嗎？」，但大部分網民都唔受落，紛紛留言嘲諷，直指她「無常識」。有網民表示「這個沒有好吃到一定要帶回家的程度吧」、「整個會融化」，更教路指「要托運呀」、「布丁算是液體類本來就不能手提」，各位準備遊日的人士，真的要多加留意！