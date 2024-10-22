網上熱話｜女網紅公開內地扇貝超平原因 真身竟然用XX肉代替 網民：真係唔敢食

自從疫情後通關以來，北上搵食就變成很多香港人的假期活動，只因他們認為內地餐廳比香港更有性價比，能用便宜價錢吃到不同類型的美食。不過，有時平嘢的確未必好，嚴重更有機會有風險。近日有網紅拍片公開內地扇貝賣到咁平的原因，原來竟用XX肉代替真正的夏夷貝貝肉，引起網民關注。

內地夜市潮興粉絲扇貝 極平售價吸引食客 近年不少人鍾情北上消費，特別對內地大大小小的食店感興趣，以香港平一大截的價錢，吃到相同類型的食物。內地的美食街種類繁多，即蒸粉絲扇貝的店舖總是特別受歡迎，全因售價十分便宜，讓食客以超抵價吃到海鮮。從網上的照片中，可見有店舖標明「生蠔10元8個、扇貝10元5個」，價錢比香港絕對平得交關。

女網紅公開背後原因 竟用XX肉代替 這些生蠔和扇貝的售價極平，但近日有女網紅在社交平台上拍片，解開粉絲扇貝暢銷之迷。她表示，店家之所以賣得平，只因他們所用的成本其實更平，有指美食街所賣的扇貝並非大家食開的夏夷貝貝肉，而是用櫛孔貝的貝肉代替，之後再安上夏夷貝的殼以及粉絲。成本價錢因應扇貝大小而訂，較小的黃金貝成本可以低至2亳子，如果要7至8厘米的貝殼，成本約4毫子、8至9厘米的貝殼約5毫子，而最大的貝殼長11至12厘米，成本僅為1塊錢一個。

網民表示唔意外 由於店家製作的成本低，因此售價亦相對便宜。大批網民的重點則放在「以假亂真」之上，認為店舖用櫛孔貝的貝肉代替正宗夏夷貝貝肉有詐騙嫌疑，直言「冇咩野係真」、「只有個爐係真的」，又嘲諷道「啲人貪平去上面食嘢買嘢預咗有假嘢，除咗假海鮮，火鍋牛肉都有可能唔係真牛肉」、「所以每次見到果哋人分享內地食嘢平靚正真係覺得好笑，其實果啲人知唔知佢哋食緊乜嘢」。