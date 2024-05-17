網上熱話｜媽媽不滿同事送二手BB用品 因1事唔想收反被轟無情 最後竟想辭職收科？

每個父母都想子女健健康康地成長，加上現時政府有額外提供生育津貼，在能力範圍內自然想給予小朋友最好的東西。早前有新手媽媽分享在囡囡滿月宴上收到的禮物，直指親朋好友紛紛送禮祝賀，但收到一份由同事送贈的「超離譜」禮物！怒斥該名同事竟然向剛滿月的囡囡送上二手BB奶嘴及奶樽，令她感到唔衛生兼唔尊重，豈料身邊眾人卻反轟她無情，最後更恐怕要辭職先收到科？

新手媽媽囡囡剛滿月 親朋好友紛紛送禮 早前，一位新手媽媽就在討論區上發文，直指自己剛為囡囡擺完滿月宴，當晚亦收到許多親朋好友送上禮物祝賀，令她十分感動。惟在拆禮物時，卻發現一份由同事所送贈的「超離譜」禮物，更因這份禮物導致她與同事的關係變差及尷尬！

同事竟送二手BB用品 因1事想拒收 她指自己在拆禮物時，竟發現有人向她送贈了整整一箱二手嬰兒用品，「連奶瓶奶嘴也是，好幾件兔裝領口都還有黃斑」。因為該盒禮物沒有署名和卡片，因此為了找出「真兇」，「我跟先生只能把當天兩場的錄影回放」，而最後發現是「跟我很熟的同事送的」，對方亦承認是自己所贈，更「一直辯解她是好意」。奈何事主認為「她女兒都小2了，東西都放多久了還好意思送人」，因此覺得對方的禮物無謂又寒酸。

網民反轟事主無情 最後竟想辭職收科 最令事主憤怒的，是送禮的同事竟將二人就禮物的對話分享到公司群組，更揚言想其他同事幫手評理，「她一開口就說她的東西都是名牌的，而且小孩才穿沒幾次，不知道我在鬧甚麼」，而其他同事亦幫她說話，直指「二手的比較好帶」、「有給就要惜福」、「她也是幫我省錢」。事主對此感到又嬲又無奈，最後更直接表示自己打算待公司合約結束後就順勢離職，不想再看到公司同事。