網上熱話｜媽媽主動歸還代儲29年海量利是 目測幾百封最終金額驚人：好感動！

相信每年過年逗利是都是大家必做事情之一，只因能夠乘著節日的機會獲得一筆額外金錢，的確令人十分興奮。不時都會聽到有人指自己細個時，父母均會提出代他們保管利是，惟到長大後方發現其實是一個「騙局」，所有自己逗回來的利是原來早已被父母「落格」。早前，一個港女就在社交平台上，興奮地表示她的媽媽突然全數歸還幫她保管了足足29年的利是，相中可見至少有幾百封，而她亦指自己拆了足足兩個鐘先拆完，最終金額更十分驚人，令她不禁笑言自己一邊拆一邊笑！

媽媽代儲29年利是 早前突然全數歸還 不時都會聽到有人笑稱父母幫子女保管利是絕對是一個騙局，只因當孩子長大後，方會發現當年所逗的利是錢其實早已落入父母的口袋。不過，早前就有一位港女發文分享，指自己小時候過年的利是一直交由媽媽保管，而她在長大後亦未有留意利是的去向，估計是以為早已落入媽媽的口袋中。惟她卻表示她的媽媽日前突然將所有利是原封不動地歸還，令她不禁驚喜高呼「這個世界原來真的有這種媽媽」！在事主分享的照片中，可見目測最少有幾百封利是，全部由她的媽媽用橡筋一疊疊捆住，有些橡筋甚至已氧化斷裂，而部分利是封亦見陳舊痕跡。

港女拆足2個鐘坐到腳痺 最終金額驚人 突然收到一大堆利是令事主十分興奮，連夜將所有利是拆開。她表示自己一共用了兩小時才將所有利是拆完，過程中更坐到腳痺，而利是中有人民幣和港幣，根據紙幣面額分門別類​​後，最終總金額共有港幣7萬元。事主表示「邊拆我自己都在笑」，又揚言十分感激媽媽幫她將多年的利是錢儲起，而且真的遵守承諾地將利是全數歸還，令她感動不已，「原來我們每一個人都被媽媽用不一樣的方式愛著」。