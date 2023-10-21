熱門搜尋:
施政報告2023 周天瑜 國泰航空 重陽節 SOGO Thankful Week 2023 莎莉蛋糕 以巴衝突 凱和山 啟德海灣 天氣 尋人 玫瑰崗中學 大閘蟹2023 精進建築 綠色債券 網上熱話 流感 居屋2023 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
生活
2023-10-21 13:00:00

網上熱話｜媽媽主動歸還代儲29年海量利是 目測幾百封最終金額驚人：好感動！

分享：
網上熱話｜媽媽主動歸還代儲29年海量利是 目測幾百封最終金額驚人：好感動！

網上熱話｜媽媽主動歸還代儲29年海量利是 目測幾百封最終金額驚人：好感動！

相信每年過年逗利是都是大家必做事情之一，只因能夠乘著節日的機會獲得一筆額外金錢，的確令人十分興奮。不時都會聽到有人指自己細個時，父母均會提出代他們保管利是，惟到長大後方發現其實是一個「騙局」，所有自己逗回來的利是原來早已被父母「落格」。早前，一個港女就在社交平台上，興奮地表示她的媽媽突然全數歸還幫她保管了足足29年的利是，相中可見至少有幾百封，而她亦指自己拆了足足兩個鐘先拆完，最終金額更十分驚人，令她不禁笑言自己一邊拆一邊笑！

早前，一個港女就在社交平台上，興奮地表示她的媽媽突然全數歸還幫她保管了足足29年的利是。（圖片來源：小紅書）

早前，一個港女就在社交平台上，興奮地表示她的媽媽突然全數歸還幫她保管了足足29年的利是。（圖片來源：小紅書）

媽媽代儲29年利是 早前突然全數歸還

不時都會聽到有人笑稱父母幫子女保管利是絕對是一個騙局，只因當孩子長大後，方會發現當年所逗的利是錢其實早已落入父母的口袋。不過，早前就有一位港女發文分享，指自己小時候過年的利是一直交由媽媽保管，而她在長大後亦未有留意利是的去向，估計是以為早已落入媽媽的口袋中。惟她卻表示她的媽媽日前突然將所有利是原封不動地歸還，令她不禁驚喜高呼「這個世界原來真的有這種媽媽」！在事主分享的照片中，可見目測最少有幾百封利是，全部由她的媽媽用橡筋一疊疊捆住，有些橡筋甚至已氧化斷裂，而部分利是封亦見陳舊痕跡。

 

早前就有一位港女發文分享，指自己小時候過年的利是一直交由媽媽保管，而她在長大後亦未有留意利是的去向，估計是以為早已落入媽媽的口袋中。（圖片來源：小紅書） 惟她卻表示她的媽媽日前突然將所有利是原封不動地歸還，令她不禁驚喜高呼「這個世界原來真的有這種媽媽」！（圖片來源：小紅書） 在事主分享的照片中，可見目測最少有幾百封利是，全部由她的媽媽用橡筋一疊疊捆住，有些橡筋甚至已氧化斷裂，而部分利是封亦見陳舊痕跡。（圖片來源：小紅書）

港女拆足2個鐘坐到腳痺 最終金額驚人

突然收到一大堆利是令事主十分興奮，連夜將所有利是拆開。她表示自己一共用了兩小時才將所有利是拆完，過程中更坐到腳痺，而利是中有人民幣和港幣，根據紙幣面額分門別類​​後，最終總金額共有港幣7萬元。事主表示「邊拆我自己都在笑」，又揚言十分感激媽媽幫她將多年的利是錢儲起，而且真的遵守承諾地將利是全數歸還，令她感動不已，「原來我們每一個人都被媽媽用不一樣的方式愛著」。

 

突然收到一大堆利是令事主十分興奮，連夜將所有利是拆開。（圖片來源：小紅書） 她表示自己一共用了兩小時才將所有利是拆完，過程中更坐到腳痺，而利是中有人民幣和港幣，根據紙幣面額分門別類​​後，最終總金額共有港幣7萬元。（圖片來源：小紅書） 事主表示「邊拆我自己都在笑」，又揚言十分感激媽媽幫她將多年的利是錢儲起，而且真的遵守承諾地將利是全數歸還，令她感動不已，「原來我們每一個人都被媽媽用不一樣的方式愛著」。（圖片來源：小紅書） 事主表示「邊拆我自己都在笑」，又揚言十分感激媽媽幫她將多年的利是錢儲起，而且真的遵守承諾地將利是全數歸還，令她感動不已，「原來我們每一個人都被媽媽用不一樣的方式愛著」。（圖片來源：小紅書）

感激媽媽代儲起 網民大讚：破解多年騙案

事主就十分感激媽媽代她儲起多年的利是錢，令她在長大後猶如獲得一筆額外金錢。而她的經歷亦吸引大批網民熱議，有網民大讚事主母親沒有食言，「真係代儲起會還返」、「好尊重小朋友」，更揚言這個故事「好勵志」、「破解咗多年嘅利是騙案」。不過，有網民就質疑事主的經歷是否屬實，「無可能一張舊銀字都無」，又指如果事主的媽媽一早拆了這些利是，「用錢買金粒應該多過7萬」、「本來或多或少可增值」、「浪費了滾存時間」。

 

（圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書） （圖片來源：小紅書）
Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受