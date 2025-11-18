正所謂續約容易斷約難，不時都有人分享要Cut各式各樣的合約服務時，被多次拒絕和刁難，務求令你放棄完約，惟有時他們所用的手法和藉口的確太過離譜。早前一位孝女在網上發文表示，想為亡父Cut電話合約，奈何客服多次表明要「機主親身嚟」才可以Cut合約，引來大批網民留言鬧爆。

孝女欲為亡父Cut電話合約 失去親人是終身的痛楚，若然在處理身後事時，仍被無理刁難的話，的確會再傷多幾分。早前，一位孝女在社交平台發文，直指「爸爸過左身之後，我想幫佢cut左個電訊商既服務」，只當她向電訊商的客服表示「我係機主個囡，因為機主過左身，我想幫佢cut台」後，對方的反應不但毫無人性，更完全沒有邏輯。

客服竟要求「機主親身嚟」更會 自動續約 客服聽到發文者的要求後，直接反駁指「終止合約要機主親身黎喎」，而當發文者再次表明「我爸爸過左身，我攞佢既死亡証黎攪得唔得？」，對方仍然堅持「唔得，終止合約要機主親身黎」。此時發文者已十分無奈，唯有轉問：「咁如果我唔終止合約，等個約完左佢係咪會自己 cut？」客服冷冰冰地回應「唔會架，會自動續約」，發文者強調「但機主過左身喎，佢點可能自己 cut 到台？！有無其他方法？」，客服竟冷血地表示「公司規矩係咁，無其他方法」。

網民無奈鬧爆 發文者當時十分無奈，幸好最後「打去搵另一個 CS，鬧爆佢先 cut 到個台」，並明顯「爸爸走左己經唔開心啦，仲要遇到個痴線既 CS」。大批網民湧入發文內留言鬧爆客服，「宜家係咪想搵個正常cs都變咗難事」、「咁我叫爸爸回魂搵你整，比你個全名我方便搵你」、「你拎個陶瓷罌再裝啲奶粉，落去門市係佢面前大嗌我而家請我老豆上黎然後含一啖奶粉落口，佢就會俾你cut架喇」。亦有人分享類似經歷，「屋企人過身要幫佢cut上網同家居電話線plan，結果CS話cut plan要一次過交返哂咁多期未完嘅月費，嬲到連續一個星期打上去鏟爆佢地個CS同manager」、「同樣遇過，我問CS叫咩名，對話係咪已經錄緊音。佢俾咗個名同答咗係之後，我就問佢『係咪我要攞盅骨灰上去同佢哋去cut先至得』」。