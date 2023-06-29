網上熱話｜宜家傢俬IKEA焦糖爆谷轉新包裝 港男上網力數3宗罪「如非必要，唔會再食」

宜家傢俬IKEA的美食站出名又抵又好食，不過日前有網民在Facebook群組上分享IKEA焦糖爆谷的新包裝，並「寫詩」力數新包裝的3宗罪，並抱怨表示：「如非必要，唔會再食」。 該位網民在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發帖，分享宜家傢俬IKEA焦糖爆谷的包裝，由以往的紙袋裝，改為全新密封式包裝，並在印上品牌名的白色紙袋加上鐵線封口，但該名網民就對新包裝十分不滿意，並力數這個新包裝的三宗罪。

宜家傢俬IKEA的美食站出名又抵又好食

第一，他表示IKEA焦糖爆谷轉新包裝後，價錢由$12加價至$15，貴了$3，但份量卻減少了，性價比即時下跌。第二，他表示，新包裝用了不少塑膠，將衍生大量塑膠垃圾，對環境不友善。第三，即使焦糖爆谷轉了新包裝，其味道一如以往，沒有更好食。直言「以前好啲，如非必要，唔會再食」。