網上熱話｜專科畢業港男持續A0 詳列個人優缺點無奈問：有咩要改？

個個都拍拖，唔通個個都想拍拖？若然到了一定歲數仍然A0的話，的確有機會恨拍拖。早前，一位自稱在三大專科畢業幾年的港男就在討論區發文，無奈表示，自己至今仍然A0未拍過拖，決定將自己的優點和缺點詳細列明，盼有網民為他指點迷津。

港男自問條件尚可 無奈畢業幾年持續A0 早前，這位港男以「Grad咗幾年都係A0 想搵人分析吓自己有咩問題」為題發文，劈頭直指自己「三大專科畢業」幾年，但仍然keep住單身未拍過拖，因此想「誠心請教吓大家有咩要改善」、「或者可以留言問吓我嘢等我答你，等你可以分析吓」。

詳列個人優缺點 為了讓網民更貼切地分析他的單身原因，他在文中詳細列明自己的優缺點。優點部份包括「三大專科畢業，有穩定收入」、「鍾意睇書、行博物館、獨遊異國、飲酒」、「有做開運動」、「鍾意穿搭，出街會襯衫（試過幾次主動俾人行埋嚟讚着衫好睇」等。至於缺點方面，發文者認為自己「木獨，唔會主動撩人講嘢」、「對住女仔會好怕醜」，以及「矮」。

網民耐心分析：一定要夠XX！ 發文者的真誠發問引來大批網民留言回應，有網民表示「衫靚唔代表人靚，男人最好穿搭係肌肉線條」、「9成港女至愛，你矮其實好容易練好痕跡」，亦有網民耐心分析，直言「男人唔主動輸左9成」、「除非你靚仔/有錢，（否則）女人一定唔會主動」，熱心教路「一定要夠主動」，更有網民循循善誘，「你要諗清楚係為咗啲咩而拍拖」、「要諗清楚拍拖嘅意義」。