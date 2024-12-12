現時的學生哥學習壓力可謂非常大，有時稍答錯一題問題就有機會影響日後升學，因此不少家長都很關注子女的學習情況。早前一位學生家長在社交平台上發文，直指自己的小朋友在數學功課上寫了「100÷10＝10」，卻被數學老師打交叉表示錯誤，迷惘的她只好將數學題上傳網上求助，最後更獲數學老師現身說法，令她心服口服！

小學生「100÷10＝10」被打大交叉 早前一位家長在社交平台上發文，直指自己讀小學的仔仔在數學功課上寫了「100÷10=10」而被老師打交叉。從她上傳的照片中，可見該數學題的題目是「一段長100米的鐵路，用10米長的鐵軌鋪路，要多少根鐵軌？」，而仔仔回答了共需要「 10根 」鐵軌，豈料被老師打交叉表示錯誤，令家長十分困惑。

老師咁解釋 家長隨即致電學校老師表達不滿，惟老師就耐心解釋指「因為一條火車軌道的鐵軌共有兩條」，所以答案應該是「20根」，而非仔仔所答的「10根」，更強調這類題目「不但鍛練了孩子的算術能力，同時還需要孩子結合實際情況來作答」。家長事後對老師的解釋感到心服口服，更反過來向老師道歉。

網民：真係好無謂 涉事家長對老師的解答感到信服，但一眾網民就唔多受落，有網民反駁「如果火車係行環狀線，未必一定要雙軌」、「其實單軌鐵路已經有，會不會老師見識少」，直指題目仍然有很多漏洞，又鬧爆指「考IQ定數學」、「數學題又變左玩IQ題」、「唔怪啲依家啲父母教到心力交瘁」。