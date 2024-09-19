網上熱話｜小朋友英文字母表難度加深 鱷魚並非C字頭 Q字是鵪鶉

相信不少人自細就學A for Apple、B for Boy等記英文字母的方式，但隨著時代變遷，就連字母表上對應的英文字母亦已更新過幾代。近日，有網民在社交平台上發文，直指自己一直以為鱷魚的英文是Crocodile，因此在C字對應的字母列表中，卻沒料到現時的英文字母表竟將鱷魚公仔放在A字旁邊，旋即引來大批網民熱烈討論正確答案！

香港小朋友自細學英文 字母表難度加深 香港奉行兩文三語，因此香港小朋友除了自細學習廣東話外，普通話和英文都是學習重點之一。相信有不少人自細就學A for Apple、B for Boy等英文字母及簡易生字，但現時的小朋友所學的字母原來早已進化再進化！近日，有網民就貼出一張疑似是近年的英文字母表，上面部分英文就考起不少人。

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鱷魚並非C字頭 據發文者分享的字母表，可見每個英文字母旁邊都會有一隻動物，而該動物英文的首字母就會對應其字母。表上可見B旁邊有熊（Bear）、C旁邊有牛（Cow），而H旁邊有馬（Horse）等，而Q則是鵪鶉(Quail)，惟發文者就表示「乜鱷魚唔係C字頭嘅咩，點解係企咗喺A字隔離​​」。事後有網民回覆指A字頭的鱷魚應該是短吻鱷​​（Alligator），而大眾熟知的Crocodile則只是鱷魚的統稱​​。

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