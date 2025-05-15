網上熱話｜小紅書列香港9大打卡位 信和變秋葉原 1地方竟然有港版京都之稱！

去旅行喜歡到處打卡十分正常，一眾內地旅客來港時更會發掘很多熱門景點以外的打卡地，憑著精湛的溝圖和濾鏡，令本來平平無奇的地方變得更有特色。近日小紅書就充斥著9個全新的香港打卡位，只因這9個地方經過他們出手後，竟然全部變得有異國特色，未知身為香港人嘅你又有否蠢蠢欲動想去打個卡呢？

1. 堅尼地城＝小鐮倉

一個比較熱門的地方為堅尼地城的鐵絲網，只因由鐵絲網的洞洞影出去的話，會有日本小鐮倉的感覺，可以在香港目睹猶如《灌籃高手》「鎌倉高校前駅」的景點。