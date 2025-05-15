去旅行喜歡到處打卡十分正常，一眾內地旅客來港時更會發掘很多熱門景點以外的打卡地，憑著精湛的溝圖和濾鏡，令本來平平無奇的地方變得更有特色。近日小紅書就充斥著9個全新的香港打卡位，只因這9個地方經過他們出手後，竟然全部變得有異國特色，未知身為香港人嘅你又有否蠢蠢欲動想去打個卡呢？
1. 堅尼地城＝小鐮倉
一個比較熱門的地方為堅尼地城的鐵絲網，只因由鐵絲網的洞洞影出去的話，會有日本小鐮倉的感覺，可以在香港目睹猶如《灌籃高手》「鎌倉高校前駅」的景點。
2. 旺角信和＝小秋葉原
信和一向都是動漫迷鍾情的地方之一，最近更開始有網民將其視為「香港秋葉原」，只因在信和可以輕鬆找到最新動漫周邊、模型、遊戲光碟，甚至連日本限定的商品都能找到。
3.石門＝小深圳
位於石門的京瑞廣場近年開設了不少中資店舖，令大家每次行過時都猶如返咗深圳。
4. 大圍村＝港版京都
位於沙田的大圍村其實以住宅和街坊小店為主，但一眾小紅書之友就發掘到其特別的一點，更公開分享只要在特定位置拍照的話，就會有大阪京都的感覺。
5. 九龍城＝小曼谷
九龍城因為充滿著大大小小的泰式店舖，由泰國菜到香料食材小店應有盡有，因此一向有「小曼谷」之稱。
6. 廟街＝小歌舞伎町
不少去東京旅行的人都會去歌舞伎町朝聖，惟有網民就發現其實香港的廟街都有類似感覺。
7. 金巴利道＝韓國街
與九龍城被稱為「小曼谷」一樣，位於尖沙咀的金巴利道開滿韓式店舖，因此亦有「韓國街」之稱，加上不少店舖均由韓國「阿豬媽」開設，聽到韓文自然有去了韓國的感覺。
8. 富士大廈＝小飛田
位於日本的飛田新地是知名風俗區，而在銅鑼灣的富士大廈亦有不少同樣服務，因此有部分網民將富士大廈戲稱為「港版飛田」。
9. 大澳＝東方威尼斯
大澳的水上棚屋和漁村風情，被遊客形容為「香港威尼斯」，絕對是一個適合呃Like的地方。