香港地上樓極難，因此不少人都會選擇排公屋，盼能分到一間心水安樂窩。不過，排公屋除了限制多，就連輪候的人數亦十分多，等返十年八載只屬平常事。早前一位女網民就在小紅書上發文，大曬4封由香港房屋委員會寄出的信件，直指自己在短短4個月內接連收到4派公屋，連拒3次後終於派得一間心水住宅，引來大批網民留言質疑真偽。

小紅書女大曬上樓信 4 個月獲 4 派公屋 近日，一位女網民在小紅書上以「感恩香港政府」為題發文，配圖為4封由香港房屋委員會寄出的信件，直指自己在短短4個月內，接連收到4派公屋的結果。她以不同理由拒絕了頭3派，但很快就收到最終派發的公屋單位，速度之快令她不禁表示「歷經4個月，終於如願以償，中獎都無咁開心」、「好感恩，多謝香港政府比我地一個家」。

連拒 3 派全因有超大缺點 發文者之可以連收4派公屋，只因她在這4個月間其實早已收到3派單位，但就對前3個獲分的單位不甚滿意，分別挑剔指「第一派交通唔方便，太遠，拒絕」、「第二派要爬兩層樓梯，最頂層，好熱啊」、「第三派，兇宅」，而現時的第四派，「終於等來我既理想公屋」。據悉，發文者首派到「華富二邨華泰樓」，二派「石硤尾邨」，三派「慈正邨正明樓」，四派則是「慈民邨民健樓」，亦即她最終「畢業」的心儀單位。

光速上樓引網民質疑：仲要咁揀擇 眼見其他輪候公屋人士等極都未上到樓，而發文者則在短短4個月內連續獲4派引起大批網民爭論，有網民表示「四個月真快，一般都要等七年」、「點解四派？唔係話第三派放棄就要重新排隊嗎？」，而發文者就回應指「凶宅不算」、「我係等咗9年，4個月派4次」。惟亦有網民認為發文者太揀擇，「有得住都好啦」、「要知足常樂」。