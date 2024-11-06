香港地少人多，要有一個安樂窩實在不是一件容易的事。不過就算在香港買入獨立別墅的人，亦未必願意劃分更多空間予外傭生活。近日，有傢俱公司在小紅書上拍片教路，分享如何可以在獨立別墅中建一間超細工人房，有限的居住環境引起大批網民熱議，直斥這個設計方法慘無人道！

小紅書教路 獨立別墅建超細工人房 近日有傢俱公司在小紅書上傳影片，講述如何在一間超大別墅中，劃分一小地方作工人房之用。片主在影片中表示，是次影片在香港一間獨立別墅拍攝，教大家將屋內的雜物房打造成「工人房」。別墅面積大，但這間工人房卻一眼睇晒，長方形的房間放下定制的雙層「碌架床」後已密密麻麻，只剩門口通道位置開關門。

猶如哈利波特樓梯房 因為房間狹小，只可以放下非常細小的睡床，可見片中男子爬上床時需要彎著腳、低著頭才勉強爬到上層床，而平躺時更沒有足夠空間伸直雙腳，亦沒有多餘空間可以轉身。片主就笑稱這次的工人房猶如「哈利波特」所居住的樓梯房，環境和空間都十分屈就。