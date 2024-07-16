網上熱話｜小紅書現大量捉海膽攻略 聚集西貢外島齊齊捉 恐影響香港生態

小紅書遊港的主題一向多人睇，近日小紅書突然興起捉海膽熱潮，大批內地網民齊齊發文教路，分享香港哪一帶的水域能夠捉到最多海膽，吸引不少遊客紛紛到西貢外島打卡齊齊捉。

小紅書現大量捉海膽攻略 不少人去旅行之前，都習慣在各大社交平台搵資料做功課，在找尋自己感興趣的景點時，亦能從中參考別人的行程。不過有時部分行程和景點都真的頗為冷門，未必人人都啱。近日小紅書上突然出現大量捉海膽攻略，更揚可夠在香港野外「實現海膽自由」，意指可以唔洗錢捉同食到夠，引起香港網民不滿。

西貢外島聚集海膽發燒友 有內地女先在小紅書上介紹西貢外島，她除了介紹該處的自然風光外，更形容該地是「抓海膽絕佳好地方」，大肆拍片表示能夠「活捉加生吞」。第一個發文爆紅後，小紅書就陸續出現大量香港捉海膽攻略，當中最熱門的正是西貢一帶，沙田亦開始有遊客出沒，除了活捉海膽外，就連八爪魚、石蟹、海參等亦是他們的目標。

網民憂影響香港生態 他們的發文與行為引來大批港人不滿，有網民留言指「慘了一上小紅書，香港生態很快被破壞」、「拜托不要破壞生態」、「別亂採」、「香港海域這樣捉海洋生物不違法嗎？」、「不要破壞環境了，去餐館，謝謝」。有網民表示在保護區捉海鮮乃違法行為，不過樓主強調自己並非在「保護區」，更揚言「拉我啦」，她更反指「海膽不是好東西，會破壞珊瑚」，意圖為自己開脫。