香港地少人多就人盡皆知，當自己都未夠住的時候，要另外整一間工人房讓外傭生活，確實令不少有請工人的家庭諗爆頭。近日，有網民在小紅書發現「爆改港樓」教學，拍片教授如何將地方淺窄的雜物房改為工人房，但睡床僅1.47米長，引來大批網民不滿，更直斥這種做法「慘無人道」。

小紅書現「爆改港樓」教學 雜物房變工人房 近日，小紅書出現爆改港樓的教學影片，由一間傢俬舖分享如何能夠將一間地方淺窄的雜物房改造成工人房。影片可見該房設有趟門，打開後是一個約1.5米X1米的長方形空間，後面再間出一個獨立廁所及淋浴空間，並有摺疊趟門分隔。

床僅1.47米長 要做1事先閂到門 房間貌似麻雀雖小五臟俱全，但其實扣除趟門的闊度後，能夠擺放的床架僅有1.47米長，而且並非正長方形，所以裝修工人需要在床尾再加裝一塊20厘米長的摺疊式晾腳板。亦因如此，假設工人姐姐真的入住後，需要在睡覺時打開晾腳板，令整張床「加長」至1.67米，而要洗澡或用廁所時，則需要將晾腳板卸下，廁所的趟門才能關上。