網上熱話｜小紅書用户臭數S2O音樂節4宗罪：去完全身都過敏了！ 仲以1事質疑主辦方呃錢

一連兩日的S2O音樂節終於結束，除了一班型男索女為夏天帶來更美好的風景外，更為一班網民帶來大量「花生」。事關S2O首次來港舉辦，不少有岀席的網民都於網上大鬧主辦單位安排失當，更有不少內地網民於網上臭數S2O的4宗罪。

小紅書用户臭數S2O音樂節4宗罪 有小紅書用户以「免費的東西是最貴的：S2O鋭評」為題，指自己的朋友有多岀的一張S2O門票，因此便去了。誰知整場S2O的水如黑雨般大，更把她的電話弄壞了。加上整個場地和配套都安排失當，令人無法好好享愛音樂節的快樂。

第一宗罪：更衣室極簡陋 該名用户指自己看了S2O的IG主頁「説得很牛逼，但整體真的很拉垮」，她指岀不單有黃牛在四處走動，檢票處更是鬆懈，「稱是實名制但是門口的黃牛手持一堆票隨便進」。加上更衣室的簡陋令人感到更不安全，「所謂的更衣室就是帳篷中有兩塊鏡子，人多了包包要放在地上換」，而她認為門票要過千時更衣室不應如此簡陋吧。

第二宗罪：賣酒單位質素低 音樂節大家都預料了會覺酒精為伴，可是她指這次S2O的音樂節的酒只是「vodka溝了一點紅牛，一點酒味都沒有」，後來更因為酒牌的問題九時便關門了。加上人多檔口少，有人指自己去場外便利店買酒比起場內買得更快。

第三宗罪：舞台效果廉價 她指看了IG的宣傳，以為舞台效果會很「繽紛」，但去到現場「也只有三個stage，然後summer beats 都是indie歌手」，令到整個電音節的定位都十分混亂。後來更有留言的網民指「音樂比自己再家播還要細聲」，甚至「連水都是黃黃的，去完全身都過敏了」。

第四宗罪：重量級嘉賓甩底 最後音樂節的國際電音嘉賓Alesso突然表演前一夜甩底，她直言是「羅生門事件」，更是「音樂節騙案」。有細心網民更是翻查岀Alesso上傳到網上的世界巡迴行程表，發現8月6日他早宣布將於希臘表演，卻隻字不提香港S2O的行程，因此懷念主辦單位只是以Alesso來「呃錢」。